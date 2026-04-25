國安基金護盤獲利「全民分紅」？行政院回應了

對於國安基金護盤，獲利是否全民共享？行政院表示，國安基金進場護盤以穩定資本市場為主，獲利均予繳庫。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國安基金關注國際情勢及台股走勢，國民黨立委羅明才日前質詢時主張，國安基金盈餘達一定規模時，應拿出部分回饋人民，例如直接發放現金，讓全民實際感受到護盤成果，而不是全部繳回國庫、人民無感，對此，行政院書面回覆表示，國安基金進場護盤以穩定資本市場為主，獲利均予繳庫。

羅明才說，國安基金在市場恐慌時進場撿便宜買股，之後隨市場回穩而獲利數百億元，這形同政府在賺「股災財」。國安基金雖然不是直接動用國庫現金，但「風險是由政府承擔」，也就是說，市場不好的時候，實際上是「全民承擔」，那麼當獲利之後，是不是也應該讓「全民分紅」昵？

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羅明才認為，當國安基金盈餘達一定規模時，拿出部分回饋人民，例如直接發放現金，讓全民實際感受到護盤成果，而不是全部繳回國庫、人民無感。

行政院表示，2月28日美以攻擊伊朗戰事，國際原油價格大漲，引發聯準會延後降息疑慮，全球股市劇烈震盪。國安基金持續密切關注相關國際情勢、油價及股匯市波動情形，並與金管會持續關注台灣及國際金融情勢，國安基金已做好各階段應變準備措施；如有大幅不理性下跌，信心不足情形，必要時得隨時召開國安基金臨時委員會議討論相關因應對策，以維持台股穩定。

行政院說，國安基金歷年已完成8次安定股市任務，有效達成維持投資信心及安定市場目標，執行績效良好，並於退場時審視出售時點，兼顧股市量能穩定及處分價格合理，適時適量陸續出售持股，順利完成退場。8次執行任務累計繳庫數達564.33億元。

行政院強調，國安基金係以維持股市穩定為目的，執行任務資金來源均向金融機構借款，妥慎運用有限資源，確實達成維護投資信心及穩定股市目標，於退場時，妥慎評估釋股時機，避免造成股市波動，影響資本市場穩定，基金任務非以獲利為目標。

行政院指出，國安基金進場須符合「國家金融安定基金設置及管理條例」規定條件，經基金委員會決議辦理，屬特定非例行性業務，進場資金非由國庫編列預算支應，退場時出售持股尚非必然有獲利狀況，倘有虧損，依同條例第13條第3項規定，須編列預算由國庫彌補，基於國庫負擔國安基金虧損之財務責任對稱性，獲利宜繳入國庫。

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