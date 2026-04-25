台股衝刺4萬點大關 今年狂漲34.4％ 榮登全球第四

法人表示，今年台股已經大漲34.42%，累計漲幅榮登全球第四，指數將挑戰衝刺4萬大關。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據投信業者統計，今年以來截至4月24日為止，台股累計已經大漲34.42%，漲幅榮登全球第四強，遙遙領先新加坡、中國上海、馬來西亞及香港等；展望台股後市，預期4月下旬美國與台灣企業財報與法說會，可望釋出利多訊息，皆對台股提供良好支撐，因此，下周將有機會，挑戰衝刺4萬點大關。

統計顯示，本周五大盤收在3萬8,932.40點，創下史上第5大漲點，收盤衝高大漲1218.25點，漲幅3.23％。

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其中，亞洲主要國家的漲幅表現，「南韓」仍穩居亞股第一、全球第二名，今年以來累計漲幅為53.66%；「台灣股市」漲幅是亞股第二、全球股市排第四強，今年上漲34.42%，表現非常亮眼。至於其他亞洲股市，由高至低依序為：日本累計漲18.63%、泰國共漲15.59%、新加坡漲5.95%、中國上海漲2.80%、馬來西亞漲2.39%以及香港漲1.36%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，在權王台積電持續創新高帶動下，台股加權指數24日收盤再創下3萬8932點的歷史新高價；他強調，隨著台股持續創新高下，融資餘額從2025年4月底的2097億元，8月融資快速攀升，到2026年2月~3月均維持3800億元以上；在籌碼漸趨凌亂下，逢高獲利了結賣壓漸增，短線震盪將加大。

沈建宏指出，後市盤面關注的變數包括：第一、美國與以色列攻打伊朗的後續發展，是否真的如川普所願可速戰速決？第二、中東採油採氣設施已遭破壞，未來油價以及LNG價格是否失控；第三、4月中旬以後開始的美國與台灣企業財報以及法說會展望。

整體而言，分析師表示，雖然美伊戰事尚未結束，但因為美國總統川普在期中選舉壓力下，預期仍會以速戰速決為目標，盡快結束戰爭；另基本面上，無論OTC 2026或是OFC 2026大會都預期，AI發展速度比預期快，AI供應鏈帶動企業獲利成長可期，因此，預期4月下旬美國與台灣企業財報與法說會，可望釋出利多訊息，皆對台股提供良好支撐。

分析師估計，上市櫃企業獲利第二季至第三季，將有強勁表現，不過，也建議台股短線遇大幅拉回仍應擇優布局。

操作上，應留意新題材與輪漲，預期個股表現將優於大盤表現。類股方面，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛等。

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