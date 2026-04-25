降低依賴中國稀土 美國與歐盟達成關鍵礦產協議

首次上稿 4-24 23:57

更新時間 4-25 05:50

美歐達成關鍵礦產協議，降低對中國依賴。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國與歐盟24日達成一項協議，以協調確保關鍵礦產的取得、強化相關供應鏈，降低對中國稀土與永久磁鐵的依賴。

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《彭博》報導，根據美國公布的文件，該計畫包括協調設定最低價格、補貼與其他交易措施，以促進參與國之間的關鍵礦產市場。美國貿易代表署（USTR）以及歐盟執委會貿易與經濟安全部門將落實行動計畫。

美國貿易代表葛里爾說，「我們將探討交易措施，比如邊境調整最低價格，可以如何強化我們本土的關鍵礦業，以及對我們產業競爭力至關重要的下游產業」。

葛里爾近日接受《金融時報》訪問說，美國已告知盟友，必須為採購自中國以外的關鍵礦產支付「國安溢價」，以突破中國對關鍵礦產供應的主導地位。

《彭博》月初曾報導，歐盟和美國即將達成的一項協議，以協調關鍵礦產的生產和供應，作為擺脫對中國供應依賴的行動之一。

協議包括制定最低價格等有利於非中國供應商的獎勵措施，歐盟與美國也將在標準、投資與聯合計畫等方面合作，以及協調因應中國等國家造成的任何供應中斷。

美歐夥伴關係亦涵蓋關鍵礦產的整條價值鏈，以及包括探勘、開採、加工、提煉、回收與再利用等所有環節的管理，同時也包含公共採購，與出口管制、礦產資源儲備及繪測的合作。

美歐雙方也將尋求其他「志同道合的夥伴」加入一項多國協議，以協助成立新的關鍵礦產供應鏈。

去年中國為反擊美國總統川普的關稅措施，對包含稀土在內的許多礦產實施全面出口管制，此舉擾亂關鍵礦產的全球供應，迫使歐洲一些企業停工停產，並導致各國爭相確保關鍵礦產的取得。

美國貿易代表署曾說，「政府正採取積極行動，以緩解關鍵礦產供應鏈的脆弱性，包括完成與墨西哥、日本敲定的關鍵礦產行動計畫」。

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