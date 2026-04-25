斷金流阻敏感技術外洩 北京擬禁美國投資中國科技公司

首次上稿 4-24 23:36<br>更新時間 4-25 05:49

中國計畫限制美國投資人持有中國AI等科技公司股份。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博24日引述知情人士報導，中國計畫限制頂尖科技公司，包括知名的AI新創企業，在未取得政府批准下，接受美國資金。這是北京對於Meta Platforms收購中資新創企業Manus更廣泛回應的一部分。

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消息來源表示，包括國家發改委等單位，近幾週告知多家民營企業，除非獲得明確批准，否則在融資階段時應拒絕來自美國的資金。據悉，考慮首次公開募股（IPO）的「月之暗面」（Moonshot AI）是收到該指示的企業之一，此外，「階躍AI」（StepFun）也收到類似指示。

知情者也說，中國監管機關亦決定對TikTok母公司、中國最有價值的新創公司「字節跳動」實施類似限制，總部設在北京的字節跳動擁有中國最受歡迎的AI聊天機器人，中國當局不希望該公司在未經政府批准下，向美國投資人出售股票。

知情者說，該措施旨在防止美國投資人對攸關國家安全的高敏感產業持有股份。此措施源於今年初Meta以20億美元收購總部位於新加坡的中資新創AI公司Manus之交易案。在該交易宣布後，引發北京啟動非法外國投資與技術出口的調查。

此新限制可能進一步使中國科技業孤立於過去20年來，支撐該產業的創業投資，這些投資大多來自美國退休基金與捐贈基金，此前，北京決定限制「紅籌股」，亦即在海外註冊的中國公司，尋求在香港IPO，此規範恐顛覆數十年來，協助中國企業取得外國資本的方式。

這兩項措施顯示，中國監管機關憂心隨著中國企業尋求國際機遇，本國技術可能外流。在Manus遭收購後，中國許多學者認為這使中國珍貴的資產流入美國，許多人也憂心該交易，將鼓勵其他新創科技公司仿效。

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