三星電子工會要求近1兆績效獎金 韓媒籲：切莫殺了國家金雞母

首次上稿 4-24 23:05

更新時間 4-25 05:49

三星電子員工23日集會要求提高薪資和獎金。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕三星電子工會23日舉行「鬥爭誓師大會」，要求公司接受營業利潤15%為績效獎金，以及廢除績效上限等訴求，否則將於下月21日展開為期18天的大罷工。韓國《朝鮮日報》24日社論呼籲，在韓國半導體企業正與台積電、美光等全球巨頭展開殊死競爭之際，勞資雙方務必守護此國家戰略產業，切莫以過高的獎金索求，殺了韓國的金雞母。

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該社論說，受惠於半導體超級週期，三星電子今年的營業利潤預計達300兆韓元（6.4兆台幣），約為去年7倍。工會要求發放45兆韓元（9581億台幣）績效獎金，相當於三星電子去年薪資支出19.8兆韓元（4158億台幣）逾兩倍。

如果三星接受該要求，其記憶體部門員工可獲得7億韓元績效獎金（1500萬台幣），為公司員工平均年薪1.58億韓元逾4倍。SK海力士也面臨類似狀況。

該文說，企業業績改善，與員工分享利潤是再自然不過的事，但務必堅守合理限制。就半導體產業而言，比起勞動投入，成果更多是取決於技術實力與資本投資。在這個以超精密製程與先進設備為競爭核心的行業中，該如何評估勞動貢獻度與獎勵方法，亟需詳加討論。

近幾年，三星電子在半導體低迷中持續大規模投資，過去5年，其投資148兆韓元（3.15兆台幣）於研發，230兆韓元（4.9兆台幣）於設備，這些前瞻投資加上人工智慧（AI）的擴展改善了業績，而未來，三星仍不可避免進行大規模投資與海外收購，相關議題都遠比績效獎金更重要。

該文說，韓國晶片公司正與美光、台積電、輝達等國際巨頭，以及在政府大力補貼下，窮追不捨的中國企業展開殊死競爭，只要一個誤判或延後投資將可能跌入深淵，勞資雙方務必達成合理協議，支撐這個國家戰略產業的全球市占率成長，切勿犯下失手殺了金雞母的蠢事。

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