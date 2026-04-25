斷交近19年超想念？外媒爆「這國」押注半導體盼台灣助攻

首次上稿 4-24 23:35

更新時間 4-25 05:47

哥斯大黎加押注半導體產業，去年首次參展SEMICON Taiwan。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2007年6月成為中美洲首個與台灣斷交的哥斯大黎加，近年積極與台灣往來，除了派官員來台接受情報技術培訓外，去年首次參展SEMICON Taiwan。外媒指出，哥國決定押注半導體產業，哥國對外貿易促進局（Procomer）已將台灣視為關鍵合作夥伴。

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《中美洲360》報導，哥斯大黎加已決定在 21 世紀最具戰略意義的產業-半導體中扎根。2024 年發布的《加強哥斯大黎加半導體生態系統路線圖》，標誌著該國轉向更積極的產業政策，旨在吸引投資、創造就業，並鞏固其在全球價值鏈中的競爭力。

這份文件不僅確立國家願景，還根據四大支柱提出具體的短、中、長期行動方案。哥國的目標相當宏大，希望在由科技強國主導的拉丁美洲市場中，從邊緣參與者躍升為舉足輕重的關鍵角色。

在這種情勢下，哥國對外貿易促進局已將台灣視為關鍵夥伴。這並非偶然，因為台灣生產全球約 60% 的晶片及 90% 先進晶片，使其成為該產業的核心。

哥國外貿部長托瓦爾（Manuel Tovar）去年中旬在議會表示，全球約 60% 的晶片來自台灣，高達 90% 的高階、最尖端晶片也是在台灣製造。

目前，哥國在半導體產業鏈已具備相關經驗，主要集中在組裝、測試與設計，該產業直接創造了約 5000 個就業機會。然而，在全球競爭激烈的背景下，如何邁向更高附加價值是當前最大的挑戰。

因此，哥國派遣貿易考察團、參加SEMICON Taiwan，以及與至少 8 家半導體企業接觸。這些行動旨在透過外國投資、技術轉移和促進就業，將哥國導入全球供應鏈。

報導說，由於哥斯大黎加與中國的正式外交關係，這項行動引發外交緊張。哥國對外貿易促進局的訪台行程，遭到親中議員、媒體以及中國大使館的質疑。

哥國外長安德烈（Arnoldo André）為這些行動辯護，指出這符合 2007 年備忘錄的框架，該框架允許發展非官方經濟關係。外貿部長托瓦爾態度更為強硬，直言「為了哥斯大黎加人的就業機會，對外貿易促進局會根據需要多次前往台灣，無論誰喜歡與否。對此感到不悅的人，我也只能表示遺憾。」

儘管哥國與台灣沒有正式的外交關係，但已構建為基於經濟利益的務實聯繫。台灣不僅提供技術，還能分享產業治理經驗與可靠的供應鏈模式。

目前，哥國的半導體產業由至少 13 家跨國公司組成。2024 年，其積體電路出口額達到 21.2 億美元，位列全球第 18 大出口國，主要出口目的地為馬來西亞、捷克與美國。

報導認為，哥國半導體戰略的成功將取決於能否在經濟開放與技術安全之間取得平衡，在不損害其外交政策的前提下實現合作夥伴多元化，並鞏固一個具有競爭力的生態系統。

簡而言之，哥國對半導體的押注，反映其向地緣經濟的轉型。在此情勢下，國家發展不再僅依賴比較優勢，更取決於在日益受國際政治影響的環境中，能否成功進入高價值的全球網絡。

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