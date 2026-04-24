台達電機器人落地新加坡 搶攻實體AI商機

台達電積極布局實體人工智慧與智慧自動化應用，旗下多功能自主機器人正式導入新加坡社區。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）積極布局實體人工智慧（Physical AI）與智慧自動化應用，旗下多功能自主機器人正式導入新加坡社區，已部署至當地Lions Befrienders Bendemeer 辦公室所屬的三棟住宅大樓，將集團的智慧建築能力進一步延伸至智慧社區，搶攻實體AI與智慧城市新商機。

台達電指出，集團多功能自主機器人整合監控、配送與互動功能，可在複雜室內環境中獨立運作，具備自主導航能力，能穿梭走廊、自主搭乘電梯並跨樓層移動，無須人員協助即可完成任務，適用場域涵蓋商辦、企業辦公室、醫療機構及住宅社區等。

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此次專案導入星國Bendemeer 社區，機器人已在三棟住宅之間自主進行配送，服務住戶數量較過去顯著增加。過去相關服務須由志工或工作人員於大樓之間逐層進行，如今在現代科技助攻之下，可由機器人獨立完成整趟配送流程，抵達後系統將主動通知住戶，住戶可從指定艙位領取餐點，流程更為簡化且提升效率。

除配送功能外，台達電機器人內建監控與導航系統，也可提升社區內部的可視化管理與營運效率。管理層強調，機器人應用並非取代人力，而是補足例行性與重複性工作，讓照護人員與志工將更多時間投入陪伴、健康支持及社區互動等更具價值的服務。

台達電認為，隨著新加坡因應高齡化社會與社區基礎建設升級需求，具備規模化部署能力的自主解決方案重要性持續提升。此次在住宅社區正式導入機器人，也顯示這項技術可在高密度城市環境中穩定運作，且不需大幅調整既有基礎設施，即可快速部署與應用，未來將持續強化功能，進一步把智慧自動化應用導入更多社區、醫療及商業場域。

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