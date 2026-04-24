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中華電信簡志誠：挖掘內部更多小金雞 將市值向上推進

-0001/11/30 00:00

中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）中華電信董事長簡志誠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今（24）日舉辦「CHT Tech Day 2026 研發成果發表會」，發表 9 項具高度商業價值的前瞻研發成果。中華電信董事長簡志誠指出，今年的發表會著重於「海地星空 AI NEXT」的技術展示，希望將中華電信研究院研發成果邁向規模化、商業化，在挖掘更多小金雞下，壯大中華電信艦隊，更將市值再向上推進。

簡志誠說，中華電去年第四季已將研究院AI相關部門獨立成立中華創智，而影像識別（IVS）部門預計今年年中成立子公司，未來將持續透過母子公司協同運作，帶動集團整體價值成長。

中華電信今日以下跌0.5元的135.5元作收，市值逾1.05兆元，排名台股市值第13大。

簡志誠說，中華電信研究院作為國內電信與資通訊前瞻技術的重要研發基地，擁有約1500名研發人員、技術底蘊深厚，是所謂的「科技少林寺」，本次展示的核心技術橫跨衛星網路管理、智慧交通、遠距醫療、AI智慧代理多項應用、資訊安全、行動數位門禁等，共計9項。

中華電長期透過研究院與集團資源培育子公司的方式，將內部技術推向市場，包括中華精測（6510）、是方電訊（6561）、中華資安（7765）、勤崴國際（6516）、資拓宏宇（6614）等轉投資公司已陸續上市櫃，成為中華電信的小金雞。

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