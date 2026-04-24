緯創集團擴大北美AI製造 緯穎敲定38億元租德州廠備戰

緯創集團持續擴大北美製造布局，旗下緯穎取得美國德州Socorro兩筆建物使用權資產。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）集團持續擴大北美製造布局，旗下伺服器大廠緯穎（6669）今日表示，公司取得美國德州（Texas）Socorro兩筆建物使用權資產，總面積逾88萬平方英尺，使用權資產總額約1.23億美元（約新台幣38.7億元），市場解讀，緯穎此舉是為因應AI伺服器需求續強，並強化北美在地製造能力。

緯穎此次承租兩筆建物使用權資產，其中第一筆面積43萬9796平方英尺，每月租金45萬8120.83美元，依租期自2027年7月1日至2039年12月31日計算，使用權資產金額約5962萬8235.6美元；第二筆面積44萬1266平方英尺，每月租金48萬7231.21美元，租期自2027年6月1日至2039年11月30日止，使用權資產金額約6335萬2794.23美元。

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兩筆合計月租約94萬5352.04美元，使用權資產總額約1.23億美元（約新台幣38.7億元），本次取得資產用途為「因應營運所需」。法人分析，隨著北美大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資料中心建置，帶動AI伺服器、高速運算（HPC）及網通設備需求同步升溫，供應鏈也加快在地製造腳步，以因應客戶需求與地緣政治變化。

市場人士指出，美國近年成為全球AI基礎設施投資核心區域，尤其德州具備土地、電力、租稅與交通條件優勢，已成為科技與製造業設廠重鎮，包括資料中心、伺服器與電動車供應鏈皆加速進駐。緯穎此次一次取得雙廠使用權，顯示其對北美AI伺服器需求後市維持樂觀看法。

緯穎近年受惠AI伺服器需求爆發，營運動能持續攀升，為全球主要雲端資料中心及AI伺服器供應商之一；母公司緯創也同步受惠AI伺服器、通用伺服器與筆電業務回溫，集團持續透過擴產與全球布局，搶攻AI基礎設施商機。

在AI應用從雲端模型訓練延伸至推論、邊緣運算與企業應用之際，市場普遍看好AI伺服器需求未來數年維持高成長，緯創集團透過擴大北美製造版圖，提前卡位客戶需求，營運成長動能備受關注。

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