熱門族群》龍頭聯發科創新高 IC設計股搶發AI財

龍頭聯發科創新高，IC設計股搶發AI財。（資料照）

〔記者卓怡君／專題報導〕台股頻創歷史新高，IC設計龍頭聯發科（2454）挾著AI ASIC題材，股價破底翻，頻創掛牌新高價，在聯發科領軍下，股價沉寂多時的IC設計族群上週出現落後補漲，強勢噴出，台灣IC設計業者搶搭AI財，近來以AI ASIC及先進製程相關題材最受法人青睞，聯發科、創意（3443）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、安國（8054）皆有AI ASIC訂單，MCU廠新唐（4919）因切入BMC（遠端伺服器控制晶片）亦出現急漲，其他IC設計業者祥碩（5269）、義隆電（2458）等也切入車用電子、無人機等新領域，為今年營運增添動能。

往年IC設計族群向來是台股盤面領頭羊，但因AI（人工智慧）浪潮，市場資金朝PCB、矽光子、先進製程、台積電（2330）供應鏈、低軌衛星等相關個股前進，雖然股王信驊（5274）為IC設計公司，但多數IC設計個股今年首季股價表現落後大盤，聯發科、世芯甚至一路破底，直到聯發科登高一呼，加上市場轉向相對低基期的個股，IC設計族群上週終於揚眉吐氣。

請繼續往下閱讀...

美系外資指出，隨著聯發科的3奈米與2奈米TPU量產能見度提高，聯發科「重新評價」（Re-rating）的效應可再延續，將聯發科列為投資首選，目標價從1988元上修至2588元，聯發科為Google以3奈米製程打造、代號 ZebraFish 的TPU v8 晶片，今年正式出貨，這項進展強化市場對聯發科IP與設計能力的信心，顯示其具備打造高效能TPU的實力。

創意因拿下Google CPU大單，自去年第三季營收開始跳增，Google下一代CPU訂單也順利到手，未來成長核心動能來自ASIC與先進製程相關需求持續放量，營收續創新高，接單動能與量產進度同步加速，後市看俏。

世芯今年營運浴火重生，AWS最新一代晶片Trainium 3雖然才剛開始出貨，但呈現預約已接近滿額的熱況，今年世芯靠著Trainium 3營收貢獻，全年營收有望再創新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法