外資熱錢推升！新台幣結束連2黑 收31.516元

外資熱錢推升新台幣結束連2黑，收31.516元 。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日暴漲1218點，新台幣兌美元匯率受惠於外資熱錢匯入，盤中一度勁揚逾1角，尾盤在央行調節下，升幅收斂，最終收在31.516元、升值5.9分，匯價結束連2黑，總成交量放大至29.645億美元。

美伊談判進度停滯，但費城半導體指數創下連17漲紀錄，帶動台股今日開高走高，順利站上38000點整數關卡，終場收在38932.4點，大漲1218.25點。三大法人同步買超，合計買超545.86億元，其中外資買超達439.08億元。

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在外資大舉買超下，新台幣匯價早盤以31.55元開出後，再度升破31.5元關卡，盤中最高觸及31.466元，強升1.09角，不過央行持續穩匯操作，最後仍收在31.5字頭。

本週新台幣匯價升值8分或0.25%，週線連3紅。

觀察主要亞幣，日圓、韓元及人民幣皆呈現貶值走勢。根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.15%，新幣貶0.15%、韓元貶0.11%、日圓貶0.04%、人民幣貶0.01%。僅台幣升值0.19%，走勢一枝獨秀。

匯銀人士指出，美伊談判陷入僵局，加上美方發現伊朗於荷姆茲海峽布雷，市場憂心衝突再起，推升國際油價並升高避險需求，帶動美元指數走強，壓抑多數亞幣表現。新台幣之所以逆勢走升，主要反映台股表現強勁、外資大舉買超所帶動的資金行情。不過，在央行持續進場穩定匯市下，匯價仍落在31.3元至31.7元區間內。

展望後市，市場除持續緊盯美伊局勢發展外，下週將迎來「超級央行週」。在戰事未歇、油價維持高檔的情況下，通膨壓力仍存，各界也關注歐、美、日主要央行對於地緣政治風險與通膨前景的評估與政策訊號。

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