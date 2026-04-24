研華聚焦邊緣AI關鍵基建 加速實體AI滲透產業

研華積極卡位邊緣人工智慧關鍵基礎建設商機。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）積極卡位邊緣人工智慧（Edge AI）關鍵基礎建設商機，管理層今天表示，集團透過軟硬體整合平台與生態系合作模式，推動實體人工智慧（Physical AI）應用成形，協助企業加速從概念驗證（PoC）走向實際營運，推動AI滲透製造、物流與服務等產業場域。

研華觀察，隨著人工智慧（AI）應用從雲端模型逐步延伸至邊緣運算，並進一步結合感知、推理與實際行動，企業競爭關鍵也從模型能力，轉向系統整合與場域落地能力。集團目前持續深化邊緣 AI從技術導入，邁向產業規模化應用的關鍵轉折商機。研華台灣營運處副總經理林其鋒表示，當AI開始真正走進產業場域，企業面臨的不再只是「要不要導入AI」，而是「如何有效落地並形成競爭優勢」。

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林其鋒說，從邊緣運算架構、智慧製造應用，到自主系統與機器人，成功的關鍵在於能否整合算力平台、軟體工具與場域需求，打造可規模化的應用模式。研華藉由軟硬整合與生態系合作，協助企業縮短導入門檻，讓AI從技術驗證走向實際營運價值。因此，研華針對邊緣 AI落地路徑，現階段聚焦三大技術主軸。

首先，在邊緣運算與AI方面，隨生成式人工智慧（Generative AI）、大型語言模型（LLM）與多模態應用快速發展，企業對即時推論與資料自主性的需求日益提升。研華經由邊緣 AI軟體開發套件（SDK）與自有架構，協助企業解決跨平台整合、軟體碎片化與大規模部署等挑戰。

其次，在智慧製造與工業AI方面，AI已從輔助自動化工具，進一步轉變為企業營運與製造決策核心，透過將邊緣AI算力延伸至產線現場，可降低資料延遲並提升系統反應效率，搭配異質算力與生成式AI技術，優化品質檢測、製程調整與決策效率，推動智慧工廠升級。

此外，在智能自主系統與機器人方面，研華已展開多模態感知融合、機器人作業系統（ROS2）軟體整合，以及模組化硬體平台與開發套件，協助客戶加速建構自主移動機器人（AMR）、無人載具等應用，進一步推動實體AI於智慧物流、製造及服務場域落地。

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