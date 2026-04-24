聯發科「主動式AI智慧座艙」正式登場 邁入「AI定義汽車」新時代

聯發科技最新Dimensity Auto「主動式AI智慧座艙」解決方案，於2026年北京國際車展正式亮相，帶領汽車產業邁入「AI定義汽車」新時代。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）最新Dimensity Auto「主動式AI智慧座艙」解決方案於2026年北京國際車展正式亮相，帶領汽車產業邁入「AI定義汽車（AI-defined vehicles）」新時代。聯發科攜手生態夥伴，展示Dimensity Auto平台上一系列的主動式AI智慧座艙、車載3A娛樂、尖端車載通訊解決方案，以強大AI算力、先進AI加速技術、高效繪圖與全方位車載通訊技術，加速推動智慧移動體驗的創新升級。

聯發科副總經理張豫臺表示，Dimensity Auto平台以先進的技術實力，贏得眾多車廠的肯定，進而加速聯發科車用業務全面增長。聯發科技透過與產業上下游夥伴的緊密合作，率先將Agentic AI深入應用於智慧座艙晶片，藉由端雲協作、雙AI引擎以及Agentic AI推理效率的全面提升，打造「主動式AI智慧座艙」解決方案，讓座艙系統從被動的工具升格為懂車、懂乘客的得力智慧助手。未來聯發科也計畫成為首家推出2奈米智慧座艙晶片的企業，進一步推進AI性能與能效的重大突破，加速AI定義汽車時代的到來。

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聯發科指出，汽車市場智慧化進程持續加速，AI技術已深度整合到輔助駕駛、智慧座艙、動態反應與電源管理等多項關鍵領域。消費者也愈加期待AI為智慧汽車帶來變革性的使用者體驗。隨著產業逐漸由「軟體定義汽車」轉型為「AI定義汽車」，智慧座艙正全面朝向提供多模態互動、主動式服務與執行多情境任務，也就是所謂的「主動式AI智慧座艙」。為此，聯發科的「主動式AI智慧座艙」解決方案，將從平台、模型到AI應用等三大層面，全面重塑座艙體驗新境界。

Dimensity Auto智慧座艙平台C-X1採用先進3奈米製程，提供高達400 TOPS的全模態AI算力，滿足「主動式AI智慧座艙」對算力嚴苛的需求。透過硬體與演算法加速，將大模型運作頻寬壓縮至原本的10%，實現大模型推論加速，顯著提升運算效率。

支援多程序服務（Multi-Process Service, MPS），實現多項大模型任務程序同時共享GPU，並在執行複雜指令期間高效率調度多個模型，提升吞吐量高達50%，進而提升多任務互動及Agentic AI模型的應用體驗。

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