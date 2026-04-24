日月光「2025最佳供應商」出爐 萬潤等多家台廠入列

日月光「2025最佳供應商」出爐。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）於今（24）日在台中舉行「2025最佳供應商頒獎典禮」，邀請封裝測試設備、原物料、零件、加工等百餘家供應商與旗下子公司日月光半導體、矽品、環電一起共襄盛舉。共有19家廠商獲得「最佳供應商獎」、3家廠商獲「供應商永續獎」，其中，台廠包括萬潤（6187）、鴻勁（7769）、健策（3653）、弘塑（3131）等多家獲獎。

日月光表示，今年典禮以「協同創新（INNOVATION OF SYNERGY）」為主要核心，透過創新技術的使用與交流，驅動半導體合作夥伴持續強化競爭力，打造更具競爭力、更有韌性的供應鏈體系。

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日月光投控營運長吳田玉表示，AI與高效能運算需求快速攀升，全球半導體產值有望於2026年突破1兆美元。隨著技術演進與系統複雜度持續提升，硬體相關技術已由支撐角色轉為影響整體發展的關鍵瓶頸。未來應用場景將由雲端資料中心延伸至邊緣裝置，其中無人機與機器人等新興應用有望帶動新一波成長動能。台灣擁有完整產業供應鏈，應加速推動跨國合作、強化供應鏈韌性，並及早布局關鍵技術與系統最佳化，以持續在全球競局中維持領先地位。

日月光投控指出，主動協助供應商厚植實力，是攜手邁向永續未來的關鍵。為落實綠色低碳供應鏈，自2022年起，日月光持續挹注輔導資源，已成功協助37家供應商建構「ISO 14064 溫室氣體」與「ISO 14067 產品碳足跡」盤查能力，並順利取得第三方查證。為肯定供應鏈夥伴的投入，日月光今天特別在典禮中頒發感謝狀，期盼能激勵更多供應商將碳管理內化為企業營運核心。

同時，日月光投控於2025年持續舉辦第三屆「供應商永續獎」，聚焦「低碳使命」與「循環再生」兩大永續主軸，鼓勵供應夥伴提出創新合作計畫。提案經獨立第三方嚴謹審查後，最終評選出3家卓越獲獎企業，由「日月光環保永續基金會」提供專案贊助經費用於執行計畫。日月光投控行政長暨永續長汪渡村表示：「我們期盼透過這項供應鏈合作計畫，引導並扶植更多供應商展現更積極的永續作為，進而擴大產業鏈的正向影響力，共創綠色雙贏」。

資誠永續董事長李宜樺在典禮中提到，現在企業經營環境的不確定性已成常態。科技顛覆、地緣政治、氣候變遷及法規與資源限制交織而成的結構性變化，再再考驗企業的應變能力，唯有與供應鏈夥伴在各個永續議題上一起努力，建構穩定且可創新開發、掌握科技及永續新商機的長期合作關係，才能提升整體韌性，在動盪中共同開創未來，進而提升企業長期價值。

日月光投控採購長唐瑞文表示，半導體供應鏈正邁入新階段，產業逐漸走向集中化，技術標準在大型領導廠商的帶動下不斷提升，供需波動幅度加大、交期拉長以及技術演進速度顯著加快；這些變化，來自供應鏈在資本、產能、資源與優先順序上的持續重新配置，以因應強勁的市場需求與新技術的快速發展。

他指出，這為半導體產業帶來龐大機會，但同時也伴隨新風險與挑戰。展望未來，日月光相信具備規模、敏捷性及高度協同合作能力的供應鏈，將能做好風險管理和成功掌握成長機會。作為產業領導者，日月光會持續與供應鏈夥伴緊密合作，簡化流程，提升供應鏈的可見度與透明度，並建立更堅實的互信關係。未來期許與供應商夥伴一同在這充滿機會的市場中佔據最佳位置，共榮共好。

日月光投控並頒發2025年「最佳供應商獎」，得獎名單有愛德萬測試、艾美柯技術株式會社、萬潤科技、HD MicroSystems、鴻勁精密、樺塑、健策、京瓷亞太、科林研發、琳得科先進科技、明尼蘇達礦業製造、三菱瓦斯化學株式會社、三井化學、韓商銘凱電子、村田製作所、納美仕電子材料、日鐵微金屬株式會社、啟諾迪電子 （Qnity Electronics, Inc.）、智訓。

獲「供應商永續獎」包括弘塑科技、銦泰公司與海神全球共3家廠商。

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