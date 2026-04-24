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興達燃煤4號機挨批假測試真發電？台電：例行測試、計入全年運轉時數

2026/04/24 17:21

台電說，興達電廠燃煤4號機進行例行測試，為緊備機組依經濟部能源署規定定期維護測試，用以確保遇緊急突發狀況時可備援。（記者王榮祥攝）台電說，興達電廠燃煤4號機進行例行測試，為緊備機組依經濟部能源署規定定期維護測試，用以確保遇緊急突發狀況時可備援。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員邱于軒質疑興達電廠4號機假測試之名、行發電之實？台電澄清屬緊備機組依規定定期維護測試，測試期間與電網併聯時數，皆計入年度累計運轉上限。

台電說明，興達電廠燃煤4號機進行例行測試，為緊備機組依經濟部能源署規定定期維護測試，用以確保遇緊急突發狀況時可備援，並於高市環保局網站及台電官網「各機組發電量」公開透明揭露，測試期間與電網併聯時數，皆計入年度720小時的累計運轉時數上限。

台電指出，測試機組自起動至停機全部過程，排放均比照一般機組，經高效率空污防制設備處理，排放值符合環保法規的排放標準，並透過「連續自動監測設施（CEMS）」24小時即時傳輸數據、至高雄市府環保局接受直接監督。

台電強調，緊急備用機組非常態發電，是為因應極端氣候或大型機組故障等突發情況，台灣做法與國際電業無異；每次測試皆以預估時間先於網站公告，實際測試時間通常更短，本次並無所謂「超長測試」。

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