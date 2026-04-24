AI供應鏈物流巨擘安聯速運 砸4.5億蓋智慧倉儲物流中心

投資臺灣事務所今（24）日通過2家企業擴大投資臺灣，包括安聯速運將打造智慧倉儲物流中心。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資台灣事務所今（24）日通過2家企業擴大投資台灣，包含中小企業方案的安聯速運、和頌企業，安聯速運規劃將投資4.5億元，在桃園中壢區打造具備高資安與恆溫恆濕規格的智慧倉儲物流中心；和頌企業將於2.1億元在永安區廠區擴增設備。

經濟部表示，安聯速運由傳統運輸業起家，逐步拓展至高附加價值的科技物流領域，具備處理高科技電子貨品專業保稅與通關能力。安聯速運已建立龐大物流網絡，共有200台各式專業運輸車輛，以及10座現代化倉儲據點，並擁有軟體工程團隊，能針對AI及半導體客戶的特殊需求，建構深度客製化的管理系統。為滿足國內AI伺服器大廠的物流需求，安聯速運規劃投資4.5億元，在桃園中壢區打造具備高資安與恆溫恆濕規格的智慧倉儲物流中心。

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該物流中心預計導入AI智慧倉儲系統，整合智慧料架、自動化搬運設備，並優化派車調度方式，全面提升營運效率，強化安全管理。此外，將優先採用高效能設備與建置自主能源站，提高能源使用效率。安聯速運致力於數位化轉型，積極符合國際供應鏈對於綠色物流與低碳規範，期望成為全球AI供應鏈中不可或缺的關鍵運籌樞紐。

和頌企業長期深耕金屬加工領域，服務項目包含車銑加工、五軸加工、線切割、研磨及無塵室等級清洗與組裝，繼2020年申請中小企業加速投資行動方案後，為持續強化核心技術並提升市場競爭力，和頌企業規劃於高雄市永安區廠區擴增設備，投資約2.1億元，預計新增12名本國員工，以提升精密加工與組裝製造能量。

和頌企業本次投資將導入AI與數據分析技術，建置製程資料庫及智慧決策模型，提升產能運用效率，並設置智慧能源監控系統及太陽光電設備，同時進行溫室氣體盤查，落實節能減碳與綠色製造。本案有助於提升我國高階精密製造與關鍵零組件在地化生產能力，強化產業供應鏈韌性，並促進半導體設備、航太與醫療產業發展。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1739家企業約2兆6384億元投資，預估創造16萬4591個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」有1179家企業投資約6011億元，帶來4萬1563個就業機會。後續尚有22家廠商排隊待審。

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