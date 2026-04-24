中央大學與熙特爾新能源成立研發中心 開發次世代智慧能源管理技術

在國科會副主委林法正（中）的見證下，中央大學校長蕭述三（右）與熙特爾新能源董事長林聖澤（左）完成簽約合作儀式。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為強化國家整體電網運作韌性，熙特爾新能源（7740）與中央大學今（24）日舉行簽約儀式，宣布成立「模組化儲能系統整合與智慧型微電網技術研發中心」，雙方展開為期3年的產學深度合作，企業每年投入2000萬元，開發次世代智慧能源管理技術，將人工智慧深度導入電力控制架構，攜手打造台灣智慧能源產業的新標竿。

國科會政務副主任委員林法正致詞時表示，此項計畫為國科會產學研發中心計畫推動項目之一，中央大學在微電網領域已深耕多年，早在數年前便由教授陳正一主持國科會工程處計畫，建置中型微電網示範場域，累積扎實的技術基礎，對未來發展深具信心，期盼進一步將技術推向產業應用，讓研發成果真正落地。

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熙特爾董事長林聖澤指出，中央大學在 AI 電力控制與微電網技術上的深厚基礎，是邁向國際市場、推動儲能系統「模組化」與「智慧化」的最佳助力，預計將在未來3年內取得多項關鍵專利與技術突破。

熙特爾新能源技術中心副總溫泯毅也強調，透過研發中心的成立，將把實作經驗導入校園，讓學生不僅學習理論，更能接觸實際技術問題，也期待未來有更多中央大學優秀人才加入熙特爾，共同投入產業發展，打造兼具人才培育與長期價值創造的合作平台。

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