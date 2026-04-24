長榮總座吳光輝對第二、三季持正面看法 第四季透明度不高

長榮海運今（24）日舉行法人說明會，總經理吳光輝（左二）對第二、三季持正面看法。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運今（24）日舉行法人說明會，總經理吳光輝指出，中東戰爭後，油價上漲推升運價走高，且在貨主考量供應鏈的韌性、穩定性，預期客戶會提早在旺季前拉貨，因此對第二、三季運價成正面看待，而油價走高對食衣住行都有影響，進而引發通膨，目前戰爭尚未結束，無法估計通膨影響程度，第四季透明度不高。

在長約簽約方面，吳光輝說，歐洲美洲線目前核心客戶多簽訂完成，原本合約價較去年略低，但中東戰爭後的運價走高，因此與客戶進行燃油附加費、運費協商，整體而言，合約運價水準不低於去年。

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長榮海運表示，當前全球政經環境充滿不確定性，地緣政治風險常態化，市場供需變化亦更加快速。然而，全球貿易長期需求仍具成長動能，航運產業在國際供應鏈中仍扮演不可或缺的關鍵角色。展望未來，將持續以「效率、韌性與永續」為核心策略，密切關注市場變化，靈活調整營運策略，以確保在多變環境中維持穩健發展，並為股東與客戶創造長期價值。

長榮海運2026年第一季營收達865.60億元，較去年同期的 1099.71億元減少234.11億元，減少約 21%。在營運數據方面，平均運價每TEU 959美元，比去年同期少了 263美元，減幅約 21.52%；貨量則小幅提升，達到 264萬TEU，比去年同期多了 4萬TEU，增幅約1.58%。平均每噸燃油成本從去年的 506美元降到 422美元，成本下降約 17%。整體而言，第一季相較去年，呈現量增趨勢。

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