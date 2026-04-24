弘塑前總經理涉技術外流中國 保釋金大幅調升

弘塑科技關鍵技術疑似外流中國，新竹地方法院於今天召開聲羈更一調查庭，針對前總經理黃富源及相關涉案人員進行重新裁定，法官最終裁定提高保釋金額。（圖取自弘塑官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕半導體濕製程設備大廠弘塑科技（3131）關鍵技術疑似外流中國案，新竹地方法院於今天召開聲羈更一調查庭，針對前總經理黃富源及相關涉案人員進行重新裁定，法官最終裁定提高保釋金額，黃富源及陳姓男子分別以250萬元、150萬元交保，並維持限制出境、出海及住居的強制處分。

弘塑科技昨緊急發布澄清表示，該公司尚未發現有設備機台等關鍵機密技術流向中國之情事，針對媒體之報導，純屬不實揣測，因而在此澄清說明。

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弘塑科技並指出，該公司高度重視智慧財產權、營業秘密及客戶資訊保護，公司也已建置嚴謹的管理機制，全體員工，無論職位高低，均須遵守公司相關之規定。針對媒體報導的當事人，公司已就疑似侵害營業秘密之行為，依循法律途徑提起告訴，目前案件已進入司法偵查階段。基於偵查不公開原則，公司不便對外透露案件細節，但將全力配合檢調機關調查，以維護公司權益。

此案源於弘塑科技發現核心技術疑似遭到侵害，向檢調單位提起告訴。新竹地檢署偵辦後，認定前總經理黃富源與陳姓男子涉犯《營業秘密法》等，情節重大且有勾串之虞，向法院聲請羈押。新竹地院一審曾於3月底裁定黃男100萬元、陳男80萬元交保，但檢方不服提出抗告，主張相關事證仍有釐清必要。

經二審智商法院撤銷發回後，新竹地院今日開庭更裁，決定大幅拉高保釋金門檻，分別調升至250萬元與150萬元，以此確保後續司法偵查。

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