變色車成真！BMW搶下全球首發，E Ink登上量產車。（元太提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink 元太科技（8069）今（24）日宣布，搭載E Ink Prism™ 技術的 BMW iX3 Flow Edition已於2026北京車展正式公開亮相。象徵汽車表面創新技術的重要突破，BMW iX3 Flow Edition成為全球首款導入E Ink Prism™並邁向量產階段的車款，象徵電子紙車體技術已從概念展示正式邁入實際應用新階段。

元太董事長李政昊表示，元太長期的願景是讓電子紙走進各種生活表面，賦予其動態生命與情感連結。他特別強調，這不僅是元太在戶外應用的一大突破，更象徵電子紙已成功通過汽車產業最嚴苛的考驗。電子紙能挑戰曲面與多重造型，征服車體這類極端環境，這是傳統顯示器無法企及的領域。

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李政昊進一步指出，元太很榮幸能與 BMW 這樣的頂尖夥伴並肩作戰，共同叩問「不可能」的邊界。在合作過程中，BMW 團隊無畏的創意與對未來毫無保留的想像力令人驚嘆，而這份勇於探索未知、迎向挑戰的精神，也正是元太每一位同仁所追求的核心價值——用雙手實現足以改變世界的科技可能。

E Ink Prism™ 採用電泳式電子紙技術，透過數百萬個內含帶電粒子的微膠囊，在電場驅動下改變排列狀態，呈現出豐富的視覺效果。應用於汽車表面時，其最大的優勢在於極低耗能，僅在畫面切換的瞬間消耗電力，完全符合未來車輛節能永續的設計趨勢。

BMW iX3 Flow Edition 首度將電子紙嵌入車輛引擎蓋結構中，並通過嚴格的汽車工程測試，證明其耐用度足以支撐日常駕駛需求。此外，該車款設計了八種精心打造的動畫效果，讓駕駛者能依據心情或情境自訂外觀，開創了前所未有的個人化表達體驗。

回顧雙方合作歷程，從 2022 年 CES 發表的黑白變色 BMW iX Flow，到 2023 年具備全彩變色能力的 BMW i Vision Dee，再到後續展現藝術化設計的 BMW i5 Flow NOSTOKANA，元太與 BMW 持續推動汽車個人化與數位化的想像邊界。今日 BMW iX3 Flow Edition 的亮相，不僅延續了將車輛轉化為創意載體的理念，更展現了電子紙技術正從客製化原型向規模化量產邁進，持續開拓未來汽車設計的無限可能。

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