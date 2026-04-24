傳台北車站商場「新光三越險勝」 台鐵低調1原因暫緩公告

台北車站商場經營權招標案，傳出由新光三越奪得。對此，台鐵表示案件仍在程序中。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北車站商場人流大，經營權是兵家必爭之地，傳新光三越打敗微風集團奪下經營權，台鐵公司今天（24日）低調表示案件仍在程序中；據了解，因結果提前外流恐有程序爭議，將釐清問題後最快下週才會公布。

微風集團經營台北車站商場多年，與台鐵公司的合約將在今年7月24日到期。台鐵公司在今年1月中公告招商，3月20日投標截止，由於北車商場非常有吸引力，吸引許多業者投標，並訂4月底公告結果。

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根據台鐵公司的合約期間達15年、優先續約8年，投資金額不低於7.65億元。根據台鐵預估，台北車站年營業額達40億元左右，目標希望可以超過50億元。

不過，昨天（23日）晚間傳出新光三越得標、微風集團飲恨，但台鐵公司並未公告結果，程序有不符規定之處，也外傳有其它投標廠商有提出抗議，因此未公布，要等釐清爭議後才會對外公布，台鐵公司也尚未簽報到交通部。台鐵公司今天（24日）低調表示，本案尚在程序中，無相關回應。

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