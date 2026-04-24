全球第一！ HOYA BIT獲得BSI碳中和認證

HOYA BIT宣布成為全球首家通過BSI ISO 14068-1《碳中和》國際認證的加密貨幣交易所。圖左三為HOYA BIT創辦人彭云嫻。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT（禾亞數位科技）今日宣布，通過由BSI驗證的ISO 14068-1《碳中和》國際認證，成為全球首家獲此認證的加密貨幣交易所，展現對碳治理等永續理念的關懷。

HOYA BIT表示，這對公司而言不僅是一項永續里程碑，更代表其已將碳治理、資訊揭露與外部驗證導入品牌治理架構，為數位資產產業建立更具可驗證性的信任基礎。

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HOYA BIT表示說明，BSI為全球第一個國家標準機構，自1929年取得英國皇室特許以來長期主導全球標準制定，其認證已廣泛落地至醫療、科技、製造等各產業核心，微軟、Google在數位治理合規上，皆將BSI認證視為最高標準的具體體現。

在BSI所驗證的眾多標準中，ISO 14068-1是目前針對碳中和門檻最高的國際規範之一，要求企業完整揭露全生命週期碳排、建立具科學依據的減量路徑，並接受第三方持續查核。

HOYA BIT指出，公司自創立之初即建立跨部門碳管理機制，由創辦人彭云嫻親自領銜，將碳治理納入核心決策體系。在減量策略上，採用與蘋果、微軟一致的SBTi科學基礎減量方法論；碳抵換則選用Gold Standard認證專案，確保外加性與可驗證性，並優先支持具SDGs效益的再生能源計畫。從盤查、減量到抵換的完整架構，使HOYA BIT得以通過這套全球最嚴苛標準的審核。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，成為全球首家通過BSI驗證ISO 14068-1的加密貨幣交易所，對HOYA BIT而言，不只是一項認證，更是一個明確訊號：數位資產產業也能以國際可理解、可驗證的方式，回應市場對治理、責任與透明度的期待。當產業逐漸走向成熟，真正能建立長期價值的，不只是功能創新，更是能否持續證明自己是一個值得信任的平台。

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