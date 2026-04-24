耗水費引發爭議 郭智輝：牽扯中央與地方的權責界線

前經濟部長、崇越集團創辦人郭智輝。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台北翡翠水庫管理局長林裕益日前表示，因台電不同意付耗水補償費，將不再支援緊急供電，相關議題引發討論，前經濟部長郭智輝表示，台北市政府以翡翠水庫「耗水費」為名，要求與台電進行價格協商，這已不僅是單純的契約爭議，而是牽涉到中央與地方在公共資源配置上的權責界線與制度理解。

郭智輝指出，「耗水費」在《水利法》中本有明確規範，屬中央權責，且並非針對發電用途設計。若地方政府在法令解釋與適用上出現「本位主義」，恐引發法律適用一致性的疑慮，也對既有運作制度造成壓力。此外，北市府以是否支援緊急發電作為談判籌碼，容易讓外界解讀為以公共資源進行政治操作；這對於長期仰賴穩定協調機制的能源體系而言，恐造成難以估量的後遺症。

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值得注意的是，這類現象並非單一個案。近年來，部分地方政府在能源與環境議題上的立場，再再呈現「需求與責任分離」的傾向。例如在火力發電議題上，部分縣市強調用電需求的同時，對於發電設施的配置卻抱持高度的抗拒心態。這種落差若未妥善處理，將增加整體電力調度的困難，更會影響空污治理與能源轉型的節奏。

郭智輝表示，在公共建設與資源配置方面，部分縣市治理逐漸受到地方首長政治操作干擾，導致行政效率下降，甚至影響公共服務品質。當攸關民生等公共議題過度政治化，不僅消耗行政能量，也削弱民眾對制度的信任。

郭智輝指出，從制度面來看，若地方政府在資源配置上過度強調「自主性」，中央與相關公用事業也有必要重新檢視既有的補助與分攤機制，回歸更清楚的權責對等原則。

並舉例提到，在補助機制上，可檢討現行對地方政府，如其轄下各類場館、公共運輸、公署辦公處所等的水、電、油等各項補助，是否充分反映使用成本與政策配合選擇，回歸「對等與使用者付費」精神。在區域平衡上，精算跨區供電所涉及的輸電成本與系統維護支出，使不同區域之間的權利、義務更加透明與合理。在管理制度上，可思考是否建立更具彈性的調整機制，使各地方在能源政策上的選擇，能更直接反映其相應成本與責任。

郭智輝表示，公共政策的核心，在於權利與義務的平衡。一個成熟的治理體系，應讓各級政府在追求自身利益的同時，也應承擔相應的制度責任。若這樣的對等關係能被清楚建立，無論是中央或地方，決策都將更具可預期性與正當性。從另一個角度看，這次「耗水費」的爭議或許也提供了一個契機，促使社會更深入討論如「區域電價」與「輸電成本透明化」等制度議題。若能藉此推動相關機制的檢討與優化，讓資源分配更為公平且具效益，長遠而言，未必不是一件值得正面看待的發展。

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