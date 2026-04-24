少子化衝擊！大企業吸走52％新鮮人 中小企業面臨史上最嚴峻「搶人大戰」

過去5年新鮮人往｢大企業｣謀職的趨勢顯著。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣2025年總生育率降至全球最低，新生兒人數恐跌破10萬大關，但在就業市場上，少子化衝擊早已逐年顯現。根據勞動部今（24）日發布最新「114年初任人員薪資統計結果」，114年投入職場的新鮮人（初任人員）僅13.8萬人，不但較前1年減少了9000人（6.3%），更較5年前（110年）減少約3.2萬人，勞動力不但向高薪的「製造業」、「醫療保健及社會工作服務業」集中；114年任職大企業的占比更首度超車中小企業，讓中小企業面臨史上最嚴峻「搶人大戰」。

根據勞動部統計，114年新鮮人數降至13.8萬人、年減6.3%，但對比近5年數據，110年初任人員數多達17 萬人，111年略減至16.9萬人，112年降至15.6萬人，較111年減少1.3萬人（7.7%）；113年續降至14.7萬人，又較112年減少9000人；114年續降至13.8 萬人，又比前一年（113年）減少9000人。

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勞動部分析，初任人員數逐年減少，原因正是青年人口減少，導致「畢業生人數減少」，直接的衝擊就是新進勞動力來源持續縮水。但在人數下降的同時，整體人力結構卻出現高度集中現象，大學以上學歷者占比達91.9%，其中大學占70.4%、研究所達21.5%。

統計更顯示，過去5年新鮮人往｢大企業｣謀職的趨勢顯著，本調查定義的「大企業」，是包括大企業及政府機關、學校等非中小企業。114年新鮮人任職於大企業的占比達52.1%，較前1年增加3個百分點，任職中小企業的比例僅47.9%，已全面翻轉過去4年來，中小企業的比例高於大企業的現象。似乎可以解讀，在新進勞動力減少的情況下，大企業憑藉薪資水準、福利制度及職涯發展等優勢，形成「人往大企業集中」的趨勢。相較之下，中小企業恐隨少子化趨勢，面臨更大招募壓力。

至於哪些行業最受歡迎？114年新鮮人的就業偏好，以任職製造業占20.8%最多、批發及零售業占16.1%次之，醫療保健及社會工作服務業占12.3%居第3，其餘占比較高的行業，包括專業科學及技術服務業8.8%、教育業8.6%、住宿及餐飲業6.7%。

與113年新鮮人的就業偏好相比，以大學畢業平均起薪達3.5萬元的「製造業」占比上升1.2個百分點最多，「醫療保健及社會工作服務業」平均起薪4.2萬元，也較前1年上升0.6個百分點；但起薪最低僅有3.3萬元的「批發及零售業」及「住宿及餐飲業」，就業人數比例均較前一年下降0.9個百分點及0.7個百分點。顯示在新進勞動力減少的同時，求職者朝向高薪工作集中，低薪缺工的行業，未來恐怕更難找到人。

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