不是解封就滿血復活！荷姆茲若重開、油市真正風險在後面 高盛「這樣說」

華爾街認為，一旦荷姆茲海峽重開，中東油田產能恢復恐不能一蹴可幾。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕如果荷姆茲海峽重新開放，中東石油產能可否回到戰爭前的水準，最新研究給出更冷靜的答案。對此，高盛指出，目前波斯灣地區因戰爭減少的產能高達1450萬桶/日，約較戰前下滑57%，即便海峽全面、安全重開，3個月後僅能恢復約70%，6個月後也僅達88%，復原速度明顯慢於市場預期。

石油航業高層指出，油井關閉時間越長，重啟難度呈指數上升，且無法保證回到原本產能，背後的關鍵在於所謂的「疤痕效應」。因為戰爭帶來的不只是短期停產，而是對整個供應體系造成多層次的結構性損傷，即使地緣風險解除，短期內仍會面臨供給問題，產能重建遠比想像中複雜。

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首先是運輸瓶頸。戰事爆發後，波灣地區可用空油輪運力已驟降約50%，相當於減少1.3億桶的運輸空間。儘管歷史上荷姆茲海峽最高通行量曾達每日2330萬桶，高於正常的2000萬桶水準，加上管線分流最高可多出350萬桶/日，在當前運力緊繃的情況下，物流仍將成為首要限制。

其次，是供應鏈與勞動力問題。油井復產需要大量設備與技術人員，一旦供應鏈中斷或人力不足，將直接拖慢修井進度。更關鍵的是油井本身的物理特性。強制減產會改變儲層壓力與流量結構，不同油田的反應差異極大。

因此，時間放大了風險的核心變數，當海峽關閉越久，後續恢復越慢，不僅因為油井需要更複雜的修復作業，相關設備（如鑽桿）補充速度也會下降，同時，戰期間累積的庫存需要優先消化，進一步擠壓新產量的運輸能力。

儘管如此，高盛認為，在數月內可望實現「大部分恢復」，主要基於幾項支撐因素。首先，目前油田本身的物理破壞相對有限，遠低於液化天然氣設施。其次，沙烏地阿美（Saudi Aramco）具備快速調整產能的能力，因為部分油井只是限流、並非完全關閉，理論上可在數天內提升產量。

根據歷史經驗顯示，沙烏地阿拉伯與阿聯通常會動用備用產能來穩定市場，預計兩國共可釋出超過200萬桶/日的額外供應。因此，高盛認為，油市在數月內可望實現「大部分恢復」，主要基於兩項因素，包括部分中東油田的物理破壞相對有限，加上沙烏地阿拉伯與阿聯可望動用備用產能來穩定市場。

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