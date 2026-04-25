缺工困境5》2波嬰兒潮接棒退休 87萬移工難補5百萬缺口

2波嬰兒潮接棒退休，87萬移工難補5百萬缺口。（資料照）
〔記者高嘉和／台北報導〕台灣正進入第一波「四、五年級生」陸續退休大潮，20年內還有第二波「六年級生」將接棒，這二波退休大潮合計667萬人，而同期間新增進入職場的年輕勞動力（15歲人口）僅約160萬人，缺口達500萬人以上。
|年別
|人口數
|15-64歲
|65歲以上
|85歲以上
|兩性預期壽命
|萬人
|占比
|萬人
|占比
|萬人
|占比
|2000
|2228
|1565
|70.3
|192
|8.6
|11
|0.5
|76.5
|2005
|2277
|1629
|71.6
|222
|9.7
|16
|0.7
|77.4
|2010
|2316
|1705
|73.6
|249
|10.7
|24
|1
|79.2
|2015
|2349
|1737
|73.9
|294
|12.5
|34
|1.5
|80.2
|2020
|2356
|1681
|71.3
|379
|16.1
|41
|1.7
|81.3
|2025
|2334
|1596
|68.4
|467
|20
|47
|2
|81.5
|2030
|2293
|1509
|65.8
|556
|24.2
|55
|2.4
|82.4
|2035
|2237
|1420
|63.5
|624
|27.9
|73
|3.3
|83.1
|2040
|2163
|1317
|60.9
|671
|31
|108
|5
|83.8
|2045
|2073
|1184
|57.1
|726
|35
|139
|6.7
|84.4
|2050
|1970
|1060
|53.8
|757
|38.4
|163
|8.3
|85.1
|2055
|1857
|962
|51.8
|754
|40.6
|177
|9.5
|85.7
|2060
|1738
|860
|49.4
|750
|43.2
|185
|10.7
|86.3
|2065
|1617
|765
|47.3
|738
|45.6
|207
|12.8
|86.9
|2070
|1497
|697
|46.6
|697
|46.5
|219
|14.6
|87.5
我國出現過二波嬰兒潮，第一波是1958年到1966年、即民國47年次到55年次，每年出生人口破40萬，這9年間達378萬人；2023年起這批「四年級生後段班」、「五年級生前段班」，陸續到了法定退休年齡的65歲，台灣已進入史上最大退休潮。
第二波嬰兒潮是1976到1982年、也就是65年次到71年次，這7年間只有1年出生人口沒破40萬，誕生了289萬人；第二波嬰兒潮在未來20年內陸續退出職場。這二波退休人口合計667萬人，對比同期間新增進入職場的年輕勞動力僅160萬人，缺口高達500萬人以上。
另國發會人口推估也顯示，2024年工作年齡人口（15-64歲）為1617萬人，到了2045年大減至1184萬人，20年內少掉433萬人，且45-64歲的中高齡者將占工作年齡人口的約53.3%，勞動力結構呈現高度老化。
到今年3月，台灣移工人數約87.3萬人，但根據勞動部去年底調查，職缺數仍高達26.2萬個，其中製造業與營建業的「全時職缺」占比皆接近100%，顯示這些職位無法透過部分工時人力填補，若無移工補充，基礎製造業與基礎建設可能因缺工而面臨斷鏈。
另目前15到29歲青年勞參率僅約38%（遠低於歐美），加上近五個學年有10多萬名大學畢業生處於未就學、未就業的「躺平」狀態，本國勞動供給在短期內也難以透過鼓勵青年就業來止血。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法