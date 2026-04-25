缺工困境5》2波嬰兒潮接棒退休 87萬移工難補5百萬缺口

2波嬰兒潮接棒退休，87萬移工難補5百萬缺口。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣正進入第一波「四、五年級生」陸續退休大潮，20年內還有第二波「六年級生」將接棒，這二波退休大潮合計667萬人，而同期間新增進入職場的年輕勞動力（15歲人口）僅約160萬人，缺口達500萬人以上。

年別 人口數 15-64歲 65歲以上 85歲以上 兩性預期壽命 萬人 占比 萬人 占比 萬人 占比 2000 2228 1565 70.3 192 8.6 11 0.5 76.5 2005 2277 1629 71.6 222 9.7 16 0.7 77.4 2010 2316 1705 73.6 249 10.7 24 1 79.2 2015 2349 1737 73.9 294 12.5 34 1.5 80.2 2020 2356 1681 71.3 379 16.1 41 1.7 81.3 2025 2334 1596 68.4 467 20 47 2 81.5 2030 2293 1509 65.8 556 24.2 55 2.4 82.4 2035 2237 1420 63.5 624 27.9 73 3.3 83.1 2040 2163 1317 60.9 671 31 108 5 83.8 2045 2073 1184 57.1 726 35 139 6.7 84.4 2050 1970 1060 53.8 757 38.4 163 8.3 85.1 2055 1857 962 51.8 754 40.6 177 9.5 85.7 2060 1738 860 49.4 750 43.2 185 10.7 86.3 2065 1617 765 47.3 738 45.6 207 12.8 86.9 2070 1497 697 46.6 697 46.5 219 14.6 87.5

我國出現過二波嬰兒潮，第一波是1958年到1966年、即民國47年次到55年次，每年出生人口破40萬，這9年間達378萬人；2023年起這批「四年級生後段班」、「五年級生前段班」，陸續到了法定退休年齡的65歲，台灣已進入史上最大退休潮。

第二波嬰兒潮是1976到1982年、也就是65年次到71年次，這7年間只有1年出生人口沒破40萬，誕生了289萬人；第二波嬰兒潮在未來20年內陸續退出職場。這二波退休人口合計667萬人，對比同期間新增進入職場的年輕勞動力僅160萬人，缺口高達500萬人以上。

另國發會人口推估也顯示，2024年工作年齡人口（15-64歲）為1617萬人，到了2045年大減至1184萬人，20年內少掉433萬人，且45-64歲的中高齡者將占工作年齡人口的約53.3%，勞動力結構呈現高度老化。

到今年3月，台灣移工人數約87.3萬人，但根據勞動部去年底調查，職缺數仍高達26.2萬個，其中製造業與營建業的「全時職缺」占比皆接近100%，顯示這些職位無法透過部分工時人力填補，若無移工補充，基礎製造業與基礎建設可能因缺工而面臨斷鏈。

另目前15到29歲青年勞參率僅約38%（遠低於歐美），加上近五個學年有10多萬名大學畢業生處於未就學、未就業的「躺平」狀態，本國勞動供給在短期內也難以透過鼓勵青年就業來止血。

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