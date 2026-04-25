缺工困境4》「老老人」20年後翻倍 照護海嘯襲捲50萬家庭

台灣「老老人」20年後翻倍，照護海嘯恐襲捲50萬家庭。（資料照）

〔記者高嘉和/台北報導〕依據國發會人口推估，20年後年齡逾85歲的「老老人」將從目前47萬翻倍至139萬人，以失能率約50%估算，估70萬「老老人」有長期照顧需求；但目前社福移工僅22.5萬人，其中逾92%是家庭看護工，若不持續擴大引進，恐有近50萬人缺口，「照護海嘯」將襲捲不少家庭。

老老人失能率 快速升至5成

依據2024年人口推估報告（最新預計今年8月），在中推估情境下，85歲以上人口將從2025年約47萬人，快速攀升至2045年139萬人；另衛福部與相關研究顯示，台灣65歲以上老年人口失能率約15到16%，但超過85歲，依性別不同顯著上升至39%~56%、平均約50%。兩項數據對比後，估算20年後將有70萬「老老人」需要他人協助生活起居或醫療照護。

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到今年3月，社福移工約22.5萬人，其中印尼籍18.6萬人、是最大來源國，其次是菲律賓的2萬608人、越南的1萬8679人與泰國231人；有20.9萬社福移工從事家庭看護工、僅1萬6354人到養護機構幫忙。

依據衛福部長照2.0相關統計，領有證照並在職的本勞照服員人數約9.7 萬至10萬人，其中7萬人從事「按時計酬」的居家服務（如幫長輩洗澡、備餐、陪同就醫），每日到府服務幾小時就離開︰另約3萬人分布在老人安養中心、護理之家或醫院，通常採取「三班制」或「12小時兩班制」。也就是說，幾乎沒有本勞願意擔任「24小時住家」看護，都得靠社福移工扛起。

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