因應中東戰火衝擊 南韓為5月儲備7462萬桶原油

南韓已為5月儲備了7462萬桶原油。南韓總統辦公室主任姜勳植指出，南韓已將對中東原油進口的依賴程度從69%降至56%。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓青瓦台今（24）日表示，已為5月儲備了7462萬桶原油，以努力在中東戰火背景下穩定能源供應。

根據《路透》報導，南韓總統辦公室主任姜勳植指出，南韓已將對中東原油進口的依賴程度，從69%降至56%，主要得益於增加了從美國和非洲的進口。

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姜勳植聲稱，政府認為第一季經濟成長強於預期，證明了南韓在中東衝突帶來的地緣政治風險下仍保持韌性。

南韓經濟在第一季按季增長1.7%，年增3.66%，為自2020年第三季以來最快的增速。

姜勳植說，半導體生產和出口的強勁成長，以及政府迅速採取措施緩解能源供應中斷，都是支撐南韓經濟成長的重要因素。

姜勳植表示，政府對5月原油供應並不抱持強烈擔憂，但他仍警告，石腦油及下游產品（包括塑膠和塑膠袋）的供應仍令人擔心。

姜勳植說，政府正在密切監測關鍵原材料的每日供應情況，並通過預測未來1個月和3個月的供應情況，提前制定因應措施。

姜勳植強調，他近期以特使身份訪問哈薩克和中東期間，已確保約210萬噸石腦油的供應。這些石腦油將從4月下旬開始陸續運抵南韓，預計將從5月開始改善供應狀況。

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