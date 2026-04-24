Honda撐不住了！宣布年底前退出南韓汽車銷售市場 關鍵原因曝光

日本汽車大廠本田（Honda）將於2026年底前終止在南韓的汽車銷售業務。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田（Honda）在南韓的公司法人「Honda Korea」於週四（23日）宣布，將於2026年底前終止在南韓的汽車銷售業務，並將營運重心轉向機車事業。Honda Korea指出，此項決定是因應市場環境變化，為強化長期競爭力，將資源集中於核心業務領域的戰略性調整。

本田在2001年以機車業務進入南韓市場，並於2003年成立了Honda Korea，將業務擴展至汽車領域。本田曾是南韓首個年銷量突破1萬輛的進口車品牌，截至3月底，汽車累計銷量達10萬8600輛；本田機車部門在南韓則是市占率第一，截至3月底的機車累計銷量已超過42萬6000輛。

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Honda Korea表示，將會繼續提供售後服務，包含車輛維修保養、零件供應及保固應對等項目。公司計畫透過與既有合作經銷商的協議，在銷售業務結束後，仍建立穩定的客戶服務體系。

不過，Honda Korea表示，機車事業將維持為南韓市場的核心業務。該公司指出，未來將依據客戶需求導入多樣化產品線，並進一步提升服務與顧客體驗，以強化Honda機車的品牌價值。

Honda Korea社長李知泓（Jihong Lee）指出：「綜合考量市場環境變化、匯率走勢等整體經營環境因素，為了確保中長期競爭力，必須將經營資源集中投入於重點領域」，說明退出汽車業務的原因。

《路透》分析指出，對本田而言，南韓市場規模較小，南韓當地銷售主要由現代汽車（Hyundai）與起亞（Kia）等韓系品牌主導，而中國比亞迪（BYD）也正積極擴張市場版圖。而本田去年在南韓僅售出不到2000輛汽車，較前一年下滑超過20%。

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