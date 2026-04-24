比以色列更早！英媒揭台灣模式布局紅海「金銀島」贏得外交新夥伴

台灣早在2020年就與索馬利蘭建立高度官方關係，6年來採取台灣模式，包含醫療、農業、公共衛生和基礎建設等全方位的協助。（圖取自台灣駐索馬利蘭代表處臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕BBC披露，隨著以色列在2025年底正式承認索馬利蘭，加上中東能源局勢動盪，這片位於亞丁灣咽喉、蘊藏稀土等關鍵礦產的土地，戰略地位正逐漸爬升。其中，台灣在其中穿梭的角色成為焦點。台灣駐索馬利蘭代表處代表羅震華更將索馬利蘭視為紅海旁的「金銀島」，並透露台灣早在2020年就與該國建立高度官方關係，6年來採取台灣模式，包含醫療、農業、公共衛生和基礎建設等全方位的協助。戰略及物資地位顯要的索馬利蘭，遂成為台灣在外交上的關鍵新夥伴。

BBC中文報導，索馬利蘭擁有豐​​富的稀土等礦產，地質結構與隔海相望的產油大國葉門相似，被認為擁有巨大的油氣田。

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人口約600萬的索馬利蘭自1991年從索馬利亞分裂出去，位於「非洲之角」的核心區域，在能源物資成為大國博弈的新籌碼後，其戰略地位近年來在非洲正逐漸爬升。其中，台灣在其中穿梭的角色，開始成為焦點。

總統賴清德2025年7月接見索馬利蘭外交暨國際合作部部長巴卡曼訪團。（資料照，總統府提供）

台灣在索馬利蘭的布局甚早。台灣駐索馬利蘭代表處代表羅震華將索馬利蘭視為紅海旁的「金銀島」，意指此地蘊藏豐富的能源、礦產與農作，確實吸引台灣及各國投資與外交往來的興趣。這背後的背景，是全球因戰火陷入能源爭奪、大國競逐對沖關係持續，使得索馬利蘭的戰略價值屢屢攀升。

羅震華憶及，6年前來到當地，民眾多半以為他是來自中國的人。在大街上健行時，路人常對著他喊：「中國（China）。」他則是不厭其煩地解釋：「不，我是從台灣來的。」甚至曾在沙灘上被一名當地幼齡女童指著大喊「新冠病毒」。

如今，情況已經質變了，羅振華說「大家都知道台灣了」。他強調，台灣在2021與2024年協助索馬利蘭進行民主選舉，2025至2026年雙方合作延伸至海事安全，雙方簽署合作協議，提出「非紅海岸線／非紅海岸安全區」概念，並在經濟能源領域進行實質的釢額投資。

目前，中油已在當地投資數千萬美元，羅指出， 順利的話，預計2027年會開挖第一口井，而部分合作區塊更有望在2026年初便開始鑽探。

六年來，儘管台灣與索馬利蘭未正式宣布建立外交關係，羅強調，政府高層往來持續且緊密。去年剛落成、通往索馬利蘭機場的道路命名為「台灣大道」，其中70%由台灣出資。

台裔背景的美國投資銀行家張綺真（Orina Chang）也來到索馬利蘭投資。2023年，她首次前往索馬利蘭並與當地的台灣代表會面，進而開啟對當地的投資興趣，目標之一是鋰礦，，也是當下全球最熱門的戰略能源之一，併計劃從頭開始建立一個大型國家級的地質測繪平台。

張稱，索馬利蘭與許多新興市場國家截然不同，後者最有潛力的區域多半早已被外國大型特許權奪取，但索馬利蘭目前仍相對開放。她指出，目前已與數個專注於發展融資及戰略資源的美國機構進行討論，這也反映了美國強化全球關鍵礦物供應鏈的努力，同時鼓勵戰略夥伴地區的可持續經濟發展。

報導稱，鑒於索馬利蘭最為重視的盟友美國，對其投資興趣也開始上升。有分析指出，在以色列去年底承認其外交地位後，台灣將索馬利蘭視為理念相近的民主夥伴，連結美國、以色列等盟友的腳步加快，希望共同塑造索馬利蘭成為紅海的民主據點。特別是台灣在非洲僅剩史瓦帝尼一個邦交國，戰略及物資地位顯要的索馬利蘭，遂成為台灣在外交上的關鍵新夥伴。

索馬利蘭憑藉潛在的礦產資源與戰略位置，吸引台灣、美國和以色列等盟友。圖為索馬里蘭柏培拉港（Berbera Port），是「非洲之角」的戰略良港。（法新社）

隨著美台布局非洲之角，北京也試圖插足。不過，中國在索馬利蘭的大型直接投資相對稀少，是「一帶一路」在非洲少數觸及不深的地帶。

羅振華說，2020年台灣設處時，中國曾帶著高額承諾前來誘使索馬利蘭斷交但未果。台灣正積極遊說以美國為首的夥伴投注更多關注，希望美國加速建立據點，形成區域聯防，反制中國施壓。

報導認為，「非洲之角」正快速成為21世紀大國角力的新據點。索馬利蘭憑藉潛在的礦產資源與戰略位置，吸引台灣、美國和以色列等盟友。然而，中國透過小規模開發與外交施壓試圖削弱有關影響。

報導總結，中國對非洲的影響力，以及美中日等國在吉布地的軍事存在、葉門青年運動（令譯胡塞）威脅與稀土供應鏈角力，台灣及美國和索馬利蘭的來往，預示著在能源爭奪日益激烈的當下，一場新的博弈已然展開。

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