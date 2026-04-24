944萬存款一夜消失！資深記者慘淪「殺豬盤」受害者 傻眼曝詐騙手段

1名資深記者自述，遭愛情投資詐騙。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名退休資深體育記者表示，他畢生近30萬美元（約新台幣944萬元）積蓄，在短短10週內被遭詐騙集團騙光，對方偽裝成年輕女子，以「戀愛＋投資」方式誘使他陷入典型的「殺豬盤」詐騙。

紐約郵報（New York Post）報導，現年82歲的Al Levine，曾擔任《亞特蘭大憲法報》體育記者。他指出，被詐騙起因是一條自稱「Daisy Miller」的人發來簡訊，邀請他參加燒烤聚會。儘管對方誤認聯絡對象，Al Levine仍與其展開交流，並透露自身年齡等個人資訊。

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他表示：「我感覺自己年輕了10歲，而不是82歲。」這段互動逐漸升溫，雙方進一步發展成曖昧關係。對方自稱在洛杉磯經營珠寶生意，並持續以照片與訊息營造親密感。

Al Levine稱，這名女子稱「想和我一起度過她的生日」，然後發了一些照片，而在照片中，Daisy Miller年輕又美麗，兩人之間也展開了曖昧關係，不過後來這個交流，很快就從「要萌芽的愛情轉變成商業往來」。

「我相信有很多美好的事物在等著我們。」一則來自「Daisy Miller」的訊息。Al Levine表示，Daisy Miller開始建議2人一起做短期黃金期貨的投資，儘管Al Levine認為有許多跡象顯示Daisy Miller有問題，但他還是選擇相信，因為當時的Al Levine很孤獨。

Al Levine表示：「她（Daisy Miller）告訴我她在哪裡，並沿途發送照片，這種做法讓這一切讓我對她建立起信任感。」Al Levine還說，某天晚上，他們還一起通過簡訊和截圖一起做飯。

Al Levine坦言，對Daisy Miller抱有懷疑態度，甚至還請警方調查，但結果是一無所獲。Al Levine甚至還用Google進行了以圖搜圖，什麼也沒有找到，也因此放鬆警惕。

Daisy Miller開始向他展示截圖，聲稱自己透過一個名為「SunX」的網站進行黃金交易，並成功獲利。然而市場上雖真實確實存在一個合法交易平台SunX.io，但詐騙者卻利用另一個名稱相似的假冒網站「SunX」，進行非法集資、投資詐騙以及類似龐氏騙局的活動。

Al Levine說，自己完全不知道接觸到的是假網站，直到發現時為時已晚。他表示，自己甚至曾向兩個女兒提到Daisy Miller，還向她們展示對方的照片。其中1名女兒質疑說：「你怎麼知道她是真的？」並提醒他：「你不會正在跟她做任何投資交易吧？」

儘管家人多次提出警告，Al Levine坦言自己當時仍然「對所有警訊視而不見」。在Daisy Miller引導下，他開始投入交易，初期先投入2萬美元，並向長期理財顧問謊稱這筆錢是用來買車的資金。而早期看似獲利的結果，讓他更深信不疑，進一步被吸引持續投入資金。

Al Levine表示，在他第1次投資的當晚，當他看到帳面似乎獲利1920美元時，興奮到「差點在房間裡做起倒立」。接著他又再度隱瞞真實用途，將13.3萬美元投資帳戶全部清空並投入，即使他的女兒不斷警告他可能正在遭遇詐騙。

但他並未理會家人的提醒，反而進一步加碼，甚至在Daisy Miller承諾更高報酬後，還申請了一筆2萬美元貸款投入投資。到了10月初，他的帳戶顯示資產已高達130萬美元，但他並未發覺這一切其實都是虛構數字。

因此當Al Levine嘗試提領資金時，平台卻要求他先支付21.6萬美元的「稅金」，成為最後一個明顯的警訊。事後，一名親屬確認該交易平台為假網站，資金早已被轉移至詐騙集團，並透過海外管道流走，幾乎無法追回。

Al Levine最終損失27.1萬美元，幾乎是他全部積蓄。目前僅能依靠社會福利與退休金維生，甚至被迫變賣個人物品維持生活。

調查人員指出，這筆資金極可能已經永久流失，透過海外轉帳進入難以追查的金融網絡。至於Daisy Miller，調查顯示她根本不存在，她的照片可能是被盜用，或由AI生成。

這起事件對家庭造成嚴重衝擊。Al Levine的女兒表示，這場欺騙不僅摧毀了財務，更徹底破壞了家人之間的信任，而這種傷害可能比金錢損失更難修復。

「殺豬盤」（pig butchering）是一種長期存在的詐騙手段，它將虛假的愛情故事與虛假的投資計劃相結合，通常涉及加密貨幣。詐騙者會花費數週或數月的時間建立信任，然後誘騙受害者進入虛假的交易平台，這些平台會顯示虛假的利潤，以鼓勵他們存入更多資金。

一旦受害者嘗試提款，就會被收取虛假費用，最終騙子會帶著錢消失，而這些錢通常無法追回。專家指出，這類詐騙其實遵循一套高度設計化的「固定劇本」。

根據報導，1名專業人士指出，詐騙犯必須先贏得受害者的信任，然後才能覬覦受害者的錢財。「詐騙不是從『給我錢』開始的。」他指出，詐騙分子通常會先建立關係，然後再提出任何經濟要求。

「他不是只想撈一筆，而是想榨乾你的一切。」這名專業人士指出，最好的防禦方法很簡單：不要匯款，也絕對不要給錢，無論對方用精美的照片，甚至視訊通話，都不要相信。

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