金管會響應「袋袋箱傳」減塑行動 鼓勵各界資源循環

環境部部長彭啓明（左四）致贈袋袋箱傳木匾及回收箱，給金管會主委彭金隆（右四）。（圖為金管會提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕為擴大推廣前開計畫，環境部彭啓明部長於2026年4月15日拜會金管會主委彭金隆，雙方就推動減塑生活及資源循環再利用等議題進行交流。彭金隆主委對此計畫表達高度支持，並感謝環境部提出此項兼具社會實踐與環境價值的行動。另金管會亦已自主設置辦公室內部募集箱，率先響應本項環保行動，展現機關推動永續及落實減塑的具體作為。

環境部為因應國際原物料價格波動，並提供民眾與攤商便利可行的循環選擇，推動「袋袋箱傳」二手袋循環平臺計畫，使閒置二手提袋重新進入使用循環，降低攤商對新購塑膠袋的依賴。

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「袋袋箱傳」計畫由環境部資源循環署推動，結合數位媒合平臺與企業ESG能量，攜手全國22縣市環保局，將閒置二手購物袋轉化為可再利用的循環資源。藉由各方自發性參與產生穩定袋源，提供攤商及民眾更多元之減塑選擇，亦有效減輕微型經濟的經營負擔。該計畫透過供需媒合機制，鼓勵包括金融機構在內的企業設立募集站以募集可再利用之紙袋、環保袋及購物袋等，並引導物資流向市場等需求據點，供攤商或消費者免費取用，促進二手袋循環再利用。

對此，金管會表示，本次跨部會交流所展現的合作精神，正是將減塑議題從環境政策提升至跨領域永續行動的具體體現。

此外，金管會呼籲金融機構、上市櫃公司及本會周邊單位與公會共同響應「袋袋箱傳」，使家中閒置提袋重新利用，也為零售攤商提供更多元的替代選擇；期能透過各方廣泛參與，擴大「袋袋箱傳」的影響力，逐步養成「自備購物袋、使用二手袋」之生活習慣，攜手守護臺灣的環境資源，共同邁向循環經濟與永續發展的目標。

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