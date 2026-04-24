荷姆茲重開也沒用？陶氏CEO：供應鏈塞車要清275天 塑化價格還在飆

陶氏化學CEO表示，清除荷姆茲海峽的障礙，所需時間可能比市場預期的還要更久。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕陶氏化學執行長菲特林（Jim Fitterling）直言，就算荷姆茲海峽今天立刻全面重開，市場也別太樂觀，真正的問題才剛開始。《CNBC》報導，菲特林稱，公司內部情境推演顯示，目前光是消化累積的物流塞車，可能需要275天，甚至還會更久。

據報導，全球能源命脈荷姆茲海峽幾乎全面癱瘓，導致石油與石化產品運輸出現嚴重瓶頸，而問題的核心就在於「物流鏈」已經被打亂，空船被卡在錯誤的位置，航道本身也需要清理，整個阿拉伯灣的運輸節奏必須重新校準，而這種供需失衡迅速反映在價格上。

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這次衝擊對石化產業尤其劇烈。當荷姆茲海峽關閉時，全球約20%的石油產能被迫停擺，但更關鍵的是，約50%的乙烯與聚乙烯產能受到影響，而這兩者正是日常塑膠產品最核心的原料。換句話說，影響的不只是能源價格，而是整條塑化供應鏈。

菲特林透露，3月每磅價格上漲10美分，4月再漲30美分，5月還有20美分的上行空間。這樣的漲幅，在過去十多年幾乎沒有出現過。

更深一層的問題在於原料來源。亞洲與歐洲約40%的石腦油供應必須經過這條海峽，一旦中斷，市場立刻出現供給緊縮。石腦油來自原油，是製造塑膠與化學品的重要基礎原料，供應一旦受阻，價格幾乎是即時反應。

價格上漲反而成為陶氏的短期利多。公司在4月23日公布第一季財報，營收表現穩健，虧損也低於市場預期，今年股價更已大漲約65%。但從產業角度來看，這波行情背後，是一條還沒解開的供應鏈死結。

菲特林坦言，恢復正常不是「海峽重開就好」這麼簡單，而是一場複雜且漫長的運營工程。

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