行動端點成資安新前線！Apple安全大廠Jamf出招反制「捕鯨攻擊」

Jamf指出，AI已降低網路釣魚與社交工程攻擊門檻，使行動端點成為風險持續升高的攻擊場域之一。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著生成式AI技術快速發展，企業資安威脅正出現質變。過去以隨機撒網為主的釣魚攻擊，逐步演變為鎖定高價值對象的「捕鯨攻擊」，行動裝置也因此從輔助工具，躍升為企業資安防線的最前端。

Apple裝置管理與安全領域廠商Jamf 指出，AI已顯著降低網路釣魚與社交工程攻擊門檻，使行動端點成為更隱蔽、卻風險持續升高的攻擊場域之一。近年來，Apple更持續向全球超過150個國家的使用者發送威脅通知，針對傭兵間諜軟體等攻擊提出潛在暴露警示。

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順應此一趨勢，Jamf宣布擴展旗下Jamf Mobile Forensics（前身為 Jamf Executive Threat Protection）功能，進一步升級為具備深度行動數位取證能力的專業平台，並導入全新AI Analysis功能，協助企業偵測鎖定高階主管、記者與政治人物等高價值使用者的精密攻擊。

Jamf Mobile Forensics以三大核心優勢強化企業行動資安防護。首先，透過持續性的行為監控機制，系統不再依賴傳統簽章掃描，而是分析系統日誌、內核紀錄與憑證等端點遙測資料，辨識異常行為模式，即使是高度隱蔽的「零點擊」或「一鍵」攻擊，也能從行為軌跡中被發現，同時避開密碼與簡訊等敏感資訊，兼顧隱私與合規需求。

其次，在事件分析上，系統可自動重組數位證據，生成可視化攻擊時間軸。過去需耗費數週的人工作業，如今可在數分鐘內完成，協助資安人員快速掌握事件脈絡、釐清入侵方式與時間點。

第三，隨著AI Analysis功能導入，系統可全天候監控並自動篩選海量數據，辨識真正具風險的威脅事件，並提供即時預警、摘要報告與行動建議。企業無需投入大量專業人力，即可將複雜技術資訊轉化為可操作的決策依據，大幅提升鑑識與應變效率。

為回應企業在行動資安上的新需求，Jamf今年將首度於5月6日在 Cybersec 2026臺灣資安大會上舉辦品牌日「Jamf全方位行動資安論壇」，聚焦行動裝置第一線威脅與高階攻擊趨勢。議程將涵蓋現代化行動資安架構、iOS與Android跨平台防護策略，並延伸至國家級駭客攻擊手法及高階主管防護實務，呈現企業如何從日常治理逐步建構完整資安防線。

此外，Jamf今年也於展區規劃Apple裝置體驗區，透過實機操作與互動設計，展示 Mac、iPad 與 iPhone 在企業環境中的部署與防護情境。相較過往以靜態展示為主的形式，此次更強調實際上手體驗，協助IT與資安團隊具體掌握應用場景。

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