海外參展拓銷！貿易署最高補助16萬元、申請今開跑

經濟部國際貿易署即日起受理「2026年度第2次公司或商號參加海外國際展覽補助計畫」業務補助申請。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕海外參展補助看過來！經濟部國際貿易署今（24）日公告，即日起受理「2026年度第2次公司或商號參加海外國際展覽補助計畫」業務補助申請，協助國內企業拓展海外市場並降低參展成本，最高補助16萬元。

貿易署指出，因應美國加徵關稅所帶來的衝擊，配合「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，加碼支持廠商參與海外國際展覽，減輕業者負擔，提升國際競爭力。

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業者要符合3資格才可申請，須依「出進口廠商登記辦法」完成登記公司或商號，並於2024年7月1日至2025年6月30日期間具備出進口實績，且已繳交推廣貿易服務費且無欠繳紀錄。不過，為配合政策，新創事業及拓銷新南向國家農業市場的業者不受此限。此外，申請者於截止日前一年內不得曾遭註銷、撤銷或暫停出進口處分。

貿易署說明，補助範圍限於海外實體國際展覽，且須符合一定國際性條件，包括國外直接參展廠商占比達10%以上，或參展來源涵蓋6個以上國家或地區。

業者關注的補助金額方面，每一展覽以租用1個攤位為基準（約9平方公尺），可獲補助新台幣12萬元；若增加攤位，每增加1個攤位可再增加補助1萬元，每展最高補助上限為16萬元。

貿易署指出，執行期間自今7月1日起至12月31日止，呼籲有意拓展海外市場的企業把握申請時程，善用政府資源提升國際布局能力。

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