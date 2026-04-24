每6名新鮮人1人領最低工資 大學畢起薪「中位數」3.4萬

勞動部公布114年社會新鮮人（初入職場受僱者）的全時起薪調查，甚至還有研究所畢業新鮮人領最低工資（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕又到了畢業季，勞動部今（24）日公布114年社會新鮮人（初入職場受僱者）的全時起薪調查，結果發現，114年社會新鮮人高達91.9%擁有大學學歷，大學畢業的「平均」起薪為3.6萬元、「中位數」3.4萬元；研究所平均起薪可達5.3萬元，中位數則為5.1萬元。但仍有2.4萬名新鮮人（17.2%）的起薪，僅有最低工資（2萬8,590元）的水準，甚至有3.2%研究所畢業生領最低工資。

勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，每年編算畢業生初入職場的受僱人員（初任人員）全時薪資統計。根據最新發布的114年數據，當年度社會新鮮人超過9成有大學以上學歷，研究所畢業的比例更達21.5%，與113年相較，研究所增2個百分點、大學則減1.3個百分點。這些新鮮人最偏好任職的行業，前3名分別為製造業（20.8%）、批發及零售業（16.1%）、醫療保健及社會工作服務業（12.3%）。

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114年新鮮人平均起薪為3.9萬元，較113年增加2000元（5.4%），若對比國人在工業及服務業的平均全時月薪5.1萬元、起薪約為76.9%，不同教育程度的新鮮人，高中職平均起薪3.1萬元、大學為3.6萬元、研究所則為5.3萬元。值得注意的是，114年新鮮人領最低工資的比例雖較113年少了2000多人，但比例仍有17.2%，其中高中職佔52.3%、大學18.3%，研究所占3.2%。

哪些熱門行業的起薪最高？調查顯示，114年大學畢業新鮮人的起薪，以「醫療保健及社會工作服務業」平均4.2萬元最高，其次是「金融及保險業」3.9萬元。研究所學歷則以「出版影音及資通訊業」6.1萬元最高、「製造業」6萬元次之。對比前一年（113年）起薪，大學畢業生從事「出版影音及資通訊業」起薪增加2000元（5.3%）較高，研究所畢業者則以營建工程業起薪加3000元（6.6%）較多。

若觀察哪個科系的畢業生起薪較高？此次調查顯示，114年大學畢業新鮮人，若是就讀「醫藥衛生及社會福利領域」起薪4.2萬元最佳，「教育領域」4萬元次之；研究所學歷則以就讀「資訊通訊科技領域」薪資6萬元最傲人，其次為「工程、製造及營建領域」5.9萬元。對比113年的統計，大學畢業生在「工程、製造及營建領域」，起薪年增率達5.2%（2000元）最多；研究所則以「服務領域」起薪增7.9%（3000元）較高。

嫌新鮮人起薪太低？勞動部指出，若能持續穩定工作，多數新鮮人可獲得加薪。調查顯示，113年的新鮮人若至114年12月仍在職，其薪資平均可較113年的起薪增加16.1%。

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