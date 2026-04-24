白天當特教老師、晚上拚副業！她靠YouTube自學興趣創業 年收入曝光

新加坡一名32歲女子Trisha Soo嘗試將她的藝術變現，創立自己的藝術事業「Fully Scripted」，販售貼紙、書法印刷品與文具。（圖擷取自Fully Scripted官網）

〔財經頻道／綜合報導〕在社群創業與副業經濟盛行的時代，新加坡一名32歲女子Trisha Soo的經歷，凸顯「興趣變現」背後的現實壓力。她從10歲開始透過YouTube教學影片自學書法，如今這番經歷不僅成為她的副業收入來源，這項每年約1.65萬新加坡元（約41.2萬元新台幣）的收入，更成為她重要的財務支柱，但代價則是長期熬夜與高度不確定的收入波動。

《商業內幕》報導，Trisha Soo表示，她從10歲開始學習書法，當時她是透過YouTube教學影片自學，並開始為朋友與家人製作卡片與書法作品，當作興趣與創作出口。

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大學畢業後，Trisha Soo在一家特殊需求中心擔任治療師，之後還晉升為管理階層。但她發現這份工作與工作量帶來極大的壓力，甚至出現恐慌症發作狀況，於是在新冠疫情之後，她辭去了這份工作，休息一年，嘗試將她的藝術變現。

Trisha Soo開始販售貼紙、書法印刷品與文具，也為婚禮與企業客戶提供字體設計服務。2022年12月，她正式創立自己的藝術事業，命名為「Fully Scripted」。

如今Trisha Soo重返教育界，白天擔任特殊教育老師，晚上則經營她的藝術副業。目前她每週正職工作約4天，白天任教特殊教育，每日工時約4至6小時，時薪約50新加坡元（約1249元新台幣）。

下班後，她仍需投入副業經營，包括設計產品、處理訂單及參與市集活動。她通常晚間9點開始創作，利用iPad繪圖軟體設計作品，並一路工作至凌晨3點。她坦言，選擇深夜工作是為了享受安靜創作時間，但長期下來也帶來明顯身心負擔，包括白頭髮增加與作息失衡。

自2022年開始至今，Trisha Soo透過網站、藝術市集與展會，副業收入約為每年1.65萬新加坡元，收入相當不穩定，也會有收入較低的月份。她表示，最大挑戰並非創作本身，而是不確定產品是否能被市場接受，她通常會先製作10件樣品測試市場，但常出現滯銷情況，只能重新設計或放棄產品。

她形容，副業經營充滿試錯過程，有時成功、有時失敗，而失敗時的挫折感相當強烈。由於目前僅由她1個人經營，從設計、製作到銷售皆需自行處理，也缺乏商業經驗，使不確定性進一步放大。儘管如此，她仍希望未來能將藝術轉為全職事業，並聘請團隊協助營運、搬遷至正式工作空間。

Trisha Soo給剛開始做藝術副業的人建議是：在現今市場中，「行銷與社群媒體經營比作品本身更重要」，並強調即使作品不完美，也應勇於曝光。她認為，創作者常追求完美，但在現代數位平台環境下，「願意曝光不完美作品」，反而是讓副業成功的重要關鍵之一。

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