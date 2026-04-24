AI拉動出口、投資 台經院上修今年經濟成長率至7.56％

台經院院長張建一。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台經院今天（24日）發布國內總體經濟預測暨景氣動向調查，台經院最新預測指出，因台灣今年在投資、出口2大亮眼表現下，將2026年我國經濟成長率上修到7.56%。

台經院院長張建一分析，台灣今年出口、投資兩大數據亮眼，但最關鍵仍是AI帶動出口，因此台經院對2026年經濟成長率也大幅上修，較1月預測增加3.51個百分點，至7.56%，不過仍需留意地緣政治與貿易政策變數對後續景氣的影響，未來經濟走勢仍具不確定性，需持續關注並審慎因應。

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張建一指出，從先進封裝採購來看，美國需求非常強勁，尤其是台積電近期法說會雖未上修資本支出，不過，營收成長令人驚艷，根據台積電董事長魏哲家說法，客戶並無超額預定（Overbooking）的情況。台經院景氣預測中心主任孫明德也說，台灣已從晶圓代工延伸到記憶體等產業，屬於均衡全面成長，不僅是台積電一枝獨秀，伺服器量可能沒有增加很多，但價格拉高，整體而言AI伺服器等周邊都有帶動供應鏈。

但張建一也提到，未來較擔憂仍是美國通膨問題，雖中東戰爭讓IMF對全球經濟成長有小幅下修，但美國零售銷售數據仍略優於預期，後續要觀察戰爭是否長期發展，若戰爭演變150天以上，停滯性通膨才會傳遞到台灣，目前衝擊還不是很明顯。

張建一也說，去年台灣產業呈現AI、傳產兩極化，因中國產能過剩、低價競爭，去年傳產相對辛苦，但因基期低，加上川普的對等關稅有準FTA、類FTA效果，台灣與美國已簽訂ART，傳產有可能因為關稅好轉，惟鋼鐵、塑膠等傳產能見度沒有那麼高，還是比較辛苦，但以第一季來看仍優於去年，希望不只是短期效應而已。

孫明德也進一步分析，中東戰爭負面影響雖有逐步浮現，不過台灣與鄰國的韓、日都透過補貼油價，緩解對物價的影響。先前央行可能會落入「抗通膨、保成長」兩面困難，但國內將油價對物價傳導效果擋住後，央行壓力就不高。

台經院今也公布3月份三大製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點，製造業因中東戰事等不確定因素影響，多數業者對未來半年景氣抱持審慎態度，略降至95.95點。

服務業受到金融保險業成長、股市向榮，服務業升至97.5點；營建業中東戰火再起成本再度全面上揚，民眾期待政府對於打炒房政策的鬆綁，短期內交易量尚無明顯向上推升的動能，營建業營業氣候測驗點下跌5.26點、至91.19點，連三個月下跌。

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