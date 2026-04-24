台股創高掩蓋貧窮？yes123：僅12.9％勞工資產破百萬、逾3成陷負債

yes123求職網日前進行「馬年社畜心酸與職場幸福指數調查」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股頻創新高，但根據yes123求職網的最新調查，逾3成勞工仍處於「負債大於資產」需「舉債度日」的窘境；另外不到7成的勞工雖有資產，平均「總財富」淨值僅35.3萬元，低於去年的35.9萬元，更只有12.9%自認資產達「百萬元以上」等級。yes123求職網發言人楊宗斌示警，勞工處於低薪、凍薪又負債的「隱性貧窮」窘境，恐衝擊台灣的內需經濟。

「四二八」世界職業安全衛生日及「五一勞動節」陸續到來，但台灣的上班族，仍難擺脫「加班文化」及職災的風險。yes123求職網日前進行「馬年社畜心酸與職場幸福指數調查」，發現近6成上班族曾被上司要求「打卡完再加班」，64%曾有「熬夜通宵加班」，以及休假中仍要回公司處理公務的經驗，顯示即使放假了，也無法完全擺脫公事的「糾纏」。

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此外，有63%勞工曾因公受傷，但僅有35%勞工在「告知任職的企業」後由公司協助處理，其他受傷勞工不是公司不協助，就是根本沒有告知公司「自行處理」。而多數勞工（76%）在因公受傷後沒有請假「照常上班」。

雖然在工作上盡心盡力，但未必能提升生活幸福感並順利累積財富。此次調查顯示，工時長又常加班，57.2%的勞工認為，目前的身心狀況並「不健康」，和親人、情人相處的機會也都變少，7成上班族透露，在下班後與放假時，陪伴親人或情人的時間並「不充裕」。

犧牲了個人健康，個人財富也沒能因此提升。若將個人名下資產價值，減掉所有負債，逾3成勞工檢視個人「財富狀況」後發現，處於「負債大於資產」需「舉債度日」的窘境。雖然仍有不到7成的勞工屬於「資產大於或等於負債」，但平均「總財富」的淨值僅35.3萬元，不但低於去年的35.9萬元，且其中也僅有12.9%自認達「百萬元以上」等級。

到底總財富至少要有幾位數，才會覺得生活有「安全感」？根據yes123求職網的調查顯示，高達53.2%的人，覺得需要「八位數（千萬元等級）」起跳；但也有31.1%覺得需要到「七位數（百萬元等級）」；甚至有15.2%覺得需要到「九位數（億元等級）」。

綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，在加班文化盛行的台灣職場，過長工時累積的工作疲憊感，影響身心健康，降低生活品質，造成「無形的」人生財富匱乏；青年低薪、凍薪又負債的生活，導致越來越多人出現「隱性貧窮」窘境，勞工長期處於「過勞」的職場環境，不但衝擊工作效率，「有形的」人生財富也難以累積。特別是通膨壓力攪局，進一步惡化財務狀況，恐怕將持續衝擊台灣的內需經濟。

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