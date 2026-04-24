台灣一路衝！股市經濟全面大爆發背後關鍵曝光

外媒指出，台灣股市、經濟受惠AI熱潮，不斷成長。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕4月台灣股市市值飆升至4.14兆美元，超過英國，成為全球第7大股市。外媒報導曾經的中型、出口導向經濟體，如今轉變為全球市場中最具影響力的力量之一，而這一切，可以歸功於人工智慧（AI）的出現。

綜合外媒報導，台灣股市本月市值攀升至4.14兆美元，超過英國的4.09兆美元，成為全球第7大股市。相較之下，英國市場進展甚微，徘徊在 2013 年的高峰和金融危機前的高峰附近。

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自2020年以來，台灣市值成長了兩倍，這幾乎完全是由AI推動的半導體股票飆升所致。其中，台積電佔台灣市值的40%以上，股價近年也不斷狂飆，迄今台積電在台股部分，股價已超越2000元新台幣。

台積電的業績也印證了這個趨勢。第1季財報顯示，台積電合併營收約新台幣1兆1341億，稅後純益約新台幣5724億8千萬元，單季獲利再創新高，單季每股盈餘（EPS）為新台幣22.08元，同寫歷史新高紀錄。

此外，與去年同期相較，台積電第1季營收增加了35.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加了58.3%。與前一季相較，第1季營收增加了8.4%，稅後純益則增加了13.2%。若以美元計算，第1季營收為359億，較去年同期增加了40.6%，較前一季增加了6.4%。這顯示AI需求超出預期，並正在重塑實際營收結構。

根據報導，光是4月份，外國投資者就已買入價值89億美元的台灣股票，如果這一速度持續下去，可能會創下新的月度資金流入紀錄。分析師表示：「AI正在重塑全球股市。」這意味著，隨著台灣股市被視為最能直接反AI硬體投資需求的市場，資金流入也隨之成長。

從其他方面也能看出台灣經濟的成長。台灣經濟部統計，3月台灣外銷訂單年增65.9%，達到創紀錄的911.2億美元，創下16年來的最快成長率；第1季外銷訂單2319.1億美元，季增6.1%、年增50%，同步寫下歷史新紀錄。

上述數據顯示，全球對AI相關半導體和硬體的需求，不僅提振了台灣股市，也帶動了出口成長。

外媒拿台灣與英國市場相比，指出英國股市市值一直維持在4.09兆美元左右，幾乎沒有任何進展。相較之下，台灣市場則透過充分吸收AI硬體需求成長帶來的收益，迅速擴大了市場規模。

報導總結，台灣市場其實是AI硬體需求的有效指標。隨著全球在AI領域的投資不斷增加，這股資金流向很可能與台灣股市息息相關。鑑於台灣股市飆升、台積電業績改善、外資流入以及出口訂單激增等因素均朝著同一方向發展，AI正在改變台灣經濟格局的趨勢似乎還將持續一段時間。

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