SK海力士獎金預期上看90萬美元 南韓央行警告恐陷K型經濟泥沼

市場樂觀預測，記憶體大廠SK海力士的獎金很快將達到90萬美元，加劇南韓陷K型經濟擔憂。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕AI需求推動下，南韓晶片產業蓬勃發展，其中又以記憶體晶片商表現最為亮眼，市場樂觀預測，記憶體大廠SK海力士的獎金很快將達到90萬美元（約新台幣2838萬元），不過這也加劇了產業不平等的擔憂，南韓央行警告，這場科技盛宴恐使南韓陷入「K型經濟」。

《彭博》報導，SK海力士週四公布財報，單季營業利潤翻5倍，衝上創紀錄的37.61兆韓元（約新台幣8800.74億元）。不到半小時後，南韓央行表示，國內生產毛額（GDP）在第1季激增1.7％，由科技出口推動，超越了最樂觀的經濟學家預測。

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不過，經濟學家隨後警告，「K形成長對政策制定者來說將構成挑戰」。

海力士的銷售額幾乎翻了3倍，因為他搭上了AI和資料中心的需求浪潮，推高了記憶體價格。這番榮景在整個產業中都有所反映，三星電子本（4）月初公布的初步業績來看，Q1的營業利潤激增超過8倍，創新紀錄。

去年，SK海力士與工會達成里程碑式的協議，同意將約10％的營業利潤作為員工獎金。以2025年的結果來看，平均獎金規模約為年薪的1.5倍，這些數字預計將進一步膨脹。

根據《彭博》彙整的分析師預測顯示，今年SK海力士的年營業利潤可能達到207.4兆韓元（約新台幣4.85兆元），並可能在2027年達到272.4兆韓元（約新台幣6.37兆元），在最樂觀的情況下，麥格理集團預測，明年SK海力士利潤將達447兆韓元（約新台幣10.45兆元）。

以該公司在南韓約3.4萬名員工來計算，這代表今年每名員工平均獎金約為40萬美元（約新台幣1261萬元）至54萬美元（約新台幣1702萬元），如果該公司確實達到預測的頂標，這代表明年獎金將達到驚人的87.8萬美元（約新台幣2768萬元）。

針對獎金議題，SK海力士拒絕多做回應，僅表示，計劃將大部分「意外之財」重新投資於業務中。財務長金祐賢（Kim Woo-hyun）表示，記憶體晶片市場處於AI時代的中心，展現出前所未有的成長機會，由於Q1的投資顯示出強勁的回報，公司相信將現金回籠投資於業務是使用資本最有效的方式。

即使SK海力士僅達到預測的底標，預期的獎金仍將是南韓勞工平均年薪的20倍以上，引發了不少產業勞工的反彈。一名現代汽車的員工在匿名社群寫道，這樣規模的獎金讓人難以在競爭激烈的勞動力市場談論「公平性」。另一名獸醫也在同一平台直言，自己花了多年培訓、背負債務並且長時間工作，僅僅獲得晶片工人獎金的一小部分。

這一現象也引起央行的擔憂，南韓央行警告，科技產業、股票市場和AI的收益正在不成比例地流向高收入族群，對於廣泛經濟的影響有限。南韓央行指出，如果不包含IT產業，今年的經濟成長將比預期低約0.4個百分點，並警告這種「K型復甦」不可持續。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的台灣與南韓經濟學家權孝成（Hyosung Kwon）表示，南韓需要更廣泛的AI和半導體生態系統，以更好地抓住科技進步帶來的收益，否則，半導體超級循環結束，將暴露出更深層的結構性弱點。南韓甚至可能失去目前的K型成長模式，走向一種無成長的平衡。

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