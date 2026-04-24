焦點股》聯發科：美系外資列為投資首選 股價大漲再創天價

聯發科今日股價再飆新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）因AI ASIC（客製化晶片）業務前景獲得內外資看好，股價展開一波急漲，美系外資出具最新報告指出，隨著聯發科的3奈米與2奈米TPU量產能見度提高，聯發科「重新評價」（Re-rating）的效應可再延續，將聯發科列為投資首選，目標價從1988元上修至2588元，今日聯發科早盤股價開高，逼近漲停，再創掛牌新高價。

截至9點36分左右，聯發科大漲9.71%，暫報2430元，成交量逾7830張。

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美系外資指出，Google Cloud Next 大會正式推出第八代張量處理器 TPU v8，並採用兩種專為不同用途打造的架構，TPU 8t（訓練用）與TPU 8i（推論用），聯發科以3奈米製程打造、代號 ZebraFish 的TPU v8 晶片應為TPU 8t，Google並表示兩款TPU即將於今年正式供貨，這項進展強化市場對聯發科IP與設計能力的信心，顯示其具備打造高效能TPU的實力，也有助於消除部分投資人對聯發科SerDes IP 表現與量產時程的疑慮。

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