三星出事爆史上最大規模罷工！員工不忍了「這時」開戰 怒曝導火線

三星員工不滿獎金制度，發起集會。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，數萬名三星（Samsung）員工因目前的薪資待遇與獎金制度，在首爾南部的工廠園區舉行大規模集會。工會方面明確表示，若資方無法滿足其訴求，計畫將於5月21日發起為期18天的罷工行動，屆時參與人數將高達4萬人。

據了解，此次勞資對立的核心在於與競爭對手SK海力士（SK Hynix）的待遇差距。自2022年底人工智慧（AI）熱潮以來，SK海力士憑藉其在高頻寬記憶體（HBM）領域的領先地位，向輝達（NVIDIA）等大客戶大量供貨，業績與福利隨之水漲船高。

請繼續往下閱讀...

日本媒體《Japan Times》報導指出，工會組織者和警方估計抗議者人數為4萬人，將成為三星迄今規模最大的一次。

若三星員工的要求確定無法被滿足，並確定在5月21日發起罷工18天，這可能會延遲向客戶發貨，進一步推高晶片價格，並使競爭對手受益。

1名三星員工受訪坦言：「實際上，很多員工都去了SK海力士」，他指出，歸根結底，超過 90%的員工工作是為了獲得報酬，而薪酬差距已經變得如此之大，以至於正在推動這些變化。

在首爾南部的工廠園區，許多身穿黑色背心的員工正進行大規模靜坐示威，並舉著寫有他們訴求的標語牌。他們也表示，他們的許多同事已經跳槽到 SK 海力士。

根據三星工會講述，晶片部門1名基本薪資為7600萬韓元（約新台幣161萬元）的員工，到2025年僅獲得3800萬韓元（約81萬元台幣）的獎金，這還不到SK海力士同等薪資員工所獲獎金的3分之1。而這種巨大的心理落差導致三星工會成員人數激增，目前已突破9萬名，占三星韓國員工總數的70%以上，顯示基層員工對現狀的普遍不滿。

工會提出的改革要求相當具體，主要包括取消目前設定為基本年薪50%的獎金上限。工會官員指出，SK海力士已同意取消相關上限，三星應採取同樣措施以維持競爭力。此外，工會要求將公司年度營業利潤的15%作為獎金發放，並調升7%的基本薪資。

然而，三星管理層目前僅承諾發放營業利潤的10%作為績效獎金，並提供額外資金，但對於取消獎金上限等核心訴求仍持拒絕態度。雙方在利潤分享機制上的認知落差，使得協商陷入死胡同。

三星方面表示將繼續努力，爭取在薪資談判中盡快達成協議。1位不願透露姓名的三星官員表示，即使是「一次罷工」造成的停產也可能損害客戶信任，並且需要數年時間才能恢復。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法