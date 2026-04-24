川普威脅對英國徵收高額重稅 以反擊數位服務稅

美國總統川普23日威脅稱，若英國不取消對美國社群媒體公司徵收的數位服務稅，美國將對英國加徵關稅。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普23日威脅稱，若英國不取消對美國社群媒體公司徵收的數位服務稅，美國將對英國加徵關稅。

根據《衛報》報導，英國這項於2020年推出的數位服務稅，對幾家美國大型科技公司的收入徵收2%的稅。該稅收針對全球數位業務收入超過5億英鎊（約台幣212億元）的公司，其中超過2500萬英鎊（約台幣10億元）的收入來自英國用戶。

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川普23日在白宮橢圓形辦公室告訴記者「我們一直在關注此事，我們只需對英國徵收高額關稅就能輕鬆因應，所以他們最好小心點。」

川普強調，若英國不取消數位服務稅，美國可能會對英國徵收高額關稅。

當被記者問及關稅會有多高時，川普只說關稅將高於英國目前從稅收中獲得的收益。川普稱「我們將採取對等措施，徵收與他們徵收的稅款相當或更高的稅款。」

川普的最新言論加劇了美英緊張關係。此前英國首相施凱爾排除介入中東戰火的可能性，導致美英關係進一步惡化。

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