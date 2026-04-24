數百人排隊！盧特尼克證實僅1人獲川普金卡簽證

美國總統川普在去年推出「金卡」簽證，商務部長盧特尼克表示，截至目前僅1人獲准。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在去年推出「金卡」簽證，外國人可以花費100萬美元（約新台幣3160萬元）換取在美國合法居住、工作的權利，這項政策上路至今已數個月的時間，然而，商務部長盧特尼克週四（23日）表示，截至目前僅1人獲准。

《美聯社》報導，這項計劃在12月推出後，盧特尼克表示，政府在短短幾天內就售出價值13億美元（約新台幣410.8億元）的「金卡」，川普當時在一旁稱，這基本上就是「加強版的綠卡」。

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不過，盧特尼克週四在國會聽證會上的說法卻有了出入。盧特尼克表示，目前已經批准了1個人，還有數百人在排隊等待，並稱對這項計劃的成果感到滿意。

川普在去年提出了金卡的的想法，最初提議的價格為500萬美元（約新台幣1.58億元），稱這將吸引外國人才來到美國，並填補聯邦政府的財庫。這一計劃旨在取代EB-5簽證，一個已經存在數十年的計劃，向至少10名員工的公司投資100萬美元（約新台幣3160萬元）的人提供美國簽證。

盧特尼克1年前在內閣會議上表示，金卡將籌集1兆美元（約新台幣31.6兆元）的收入，幫助政府「平衡預算」。每位申請人需要支付1.5萬美元（約新台幣47.4萬元）的費用，加上100萬美元（約新台幣3160萬元），允許美國政府對申請人進行「嚴格的審查」，這為申請人最終獲得美國公民身分鋪平道路。

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