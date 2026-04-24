國際油價暴衝！伊朗內鬥、德黑蘭防空系統啟動 市場嚇壞

國際油價週四（23日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受市場傳出德黑蘭上空防空系統正攔截目標，以及伊朗國內強硬派與溫和派之間出現權力鬥爭的消息影響，國際油價週四（23日）一度大漲每桶5美元。不過，在急漲之後，兩大指標油價漲幅出現收斂。

布蘭特原油期貨收盤報每桶105.07美元，上漲3.16美元，漲幅3.1%。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收盤報每桶95.85美元，上漲2.89美元，漲幅3.11%。

以色列電台報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）已辭去職務；他原本負責透過巴基斯坦中間人，與美方就結束戰爭進行對話。卡利巴夫的辭職，被視為伊朗政府內部強硬派的一項勝利。

伊朗媒體指出，德黑蘭的防空系統正在對城市上空的目標進行攔截。此前也有報導指出，無人機曾對位於伊拉克的一處基地發動攻擊，該基地內駐有反對德黑蘭政府的伊朗庫德族勢力。

美國總統川普在社群媒體發文表示，他已下令美國海軍「對任何在荷姆茲海峽布雷的船隻予以擊沉」。

Again Capital 合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示，市場正受到互相交錯的消息影響，一方面是川普本週延長停火，另一方面則是威脅將擊沉伊朗布雷船隻。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法