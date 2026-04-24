黃金又瀉了...「這些貴金屬」也有點慘

週四（23日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週四（23日）黃金價格下跌，並觸及逾一週低點，反映出中東衝突帶來的通膨疑慮，可能讓利率保持在高點更長一段時間。

黃金現貨下跌0.9%，報每盎司4697.06美元，盤中一度下跌逾1%，並觸及4663.69美元，是4月13日以來最低。

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黃金6月期貨下跌0.6%，報每盎司4724美元。

《路透》報導，貴金屬分析師Tai Wong表示：「美國和伊朗再次引發了人們對停火協議隨時可能被打破的擔憂，導致原油價格大幅上漲，並拖累包括黃金在內的其他資產價格下跌。」他補充，上週五金價接近4900美元似乎已成為遙遠的記憶，金屬漲勢已經消退。

自2月28日美以對伊朗發動戰爭以來，金價已下跌超過11%。

另一方面，《路透》對經濟學家進行的一項調查顯示，聯準會今年可能至少要等6個月才會降息。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀下跌2.3%，報每盎司75.91美元，稍早觸及逾一週低點。

現貨鉑金下跌2.7%，報每盎司2018.10美元，稍早觸及逾一週低點。

現貨鈀金下跌4.1%，報每盎司1482.41美元，稍早觸及逾兩週低點。

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