60歲高管爽領710萬退休金！妻卻秒提離婚 背後理由令人震驚

日媒真實案例指出，一名男高層剛領完退休金準備享受人生，卻收到律師寄來的離婚文件。示意圖（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高橋健太郎（60歲，化名）是1間企業的高階主管，退休後約能有3600萬日圓（約新台幣710萬元）退休金，在退休當日他帶著滿滿的成就感回家，結果妻子卻不在家，他只好發了一則訊息給妻子，卻只得到「已讀」，3天後他收到一封掛後信，卻發現是封「離婚協議書」，這讓他震驚不已，才發現導火線是十年前，而這些年妻子心中壓著多年來深深的不信任。

高橋健太郎退休那天，部門員工紛紛向他表示恭喜，他帶著這份喜悅回家，但妻子因過去1年一直在相信父母家照顧母親，因此並不在家，他便傳了一則訊息給妻子向他表達喜悅。

請繼續往下閱讀...

高橋健太郎開心地想：「她很快就會回來，和我一起慶祝退休。」而且約一個月後，他那約3600萬日圓的退休金就會入帳了，屆時可以稍微揮霍一下。

結果他傳的訊息僅被幸子已讀並未回覆，且就在3天後，一封掛號信寄到家，他才意識到事情不對勁。寄信人是一位律師，內容是封「離婚協議書」。一開始高橋健太郎以為是弄錯了，但律師轉達的幸子的意思讓他震驚不已。她說：「自從我以照顧父母為由離開家那天起，我就決定再也不回那棟房子了。」

在高橋健太郎看來，幸子離開家只是「暫時回家照顧父母」。然而，據說幸子心中積壓著多年來深深的不信任。10年前，幸子在家照顧健太郎的母親，也就是她的岳母，直到她去世，當時健太郎以工作繁忙為由，把所有照料工作都交給了幸子。

他說： 「我一直和母親住在一起，因為工作忙，我覺得妻子承擔起照顧母親的責任是理所當然的，即使她偶爾徵求我的意見，我也只是說交給妳吧，因為我們各自有自己的角色。」當時健太郎覺得自己幫不上什麼忙，所以認為提建議也沒什麼意義。

但現在看來她早已經放棄了一副和我一起安度晚年的想法。對幸子來說，這段分離的時期並非是為了全心投入照料，而是為了準備與健太郎斷絕關係。 幸子透過她的律師說：「你對你的母親和我的母親都漠不關心，現在再說從今以後我們一起生活吧已經太晚了。」因為幸子心裡，似乎連一絲高橋健太郎的位置都沒有了。

根據日本1項調查，維持婚姻和諧最重要的兩件事是「經常溝通」和「表達感激」。反之，缺乏溝通和感激之情則可能對婚姻構成威脅。高橋健太郎的行為似乎理所當然地認為照顧妻子是「兒媳婦的職責」，他那副「一切都交給你了」的態度也顯得漠不關心，這無疑讓他的妻子幸子感到無比孤立無援，正是這些積壓的情緒在他退休之際爆發了出來。

不過高橋健太郎也說，他沒有打算要離婚，表示他們正努力修復婚姻，但前路似乎異常艱難。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法