英特爾財報優於預期 台廠概念股利多

英特爾於週四 （23日） 公布第一季財報，調整後每股盈餘為0.29 美元，大幅優於市場預期。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕英特爾於週四 （23日） 公布第一季財報，調整後每股盈餘為0.29 美元，大幅優於市場預期，帶動股價盤後飆漲達20 ％，顯示AI帶動CPU市場回溫，也為台灣英特爾概念股注入利多。

英特爾公布第一季經調整後每股盈餘為 0.29 美元，顯注高於市場預估的 0.01 美元；營收達 135.8 億美元，優於預期的 124.2 億美元，也較去年同期的 126.7 億美元成長 7.2%。調整後毛利率爲41%。

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英特爾預估第二季營收將落在 138 億至 148 億美元區間，高於市場預期的 130.7 億美元；經調整後每股盈餘預估為 0.20 美元，也高於分析師預期的 0.09 美元。

英特爾資料中心部門是主要成長動能，該部門第一季營收年增 22% 至 51 億美元，顯示受惠AI 需求帶動中央處理器 （CPU） 需求回升，也代表隨著AI應用從過去高度依賴圖形處理器 （GPU），逐步轉向更複雜的代理型運算 （workloads），CPU市場出現復甦跡象，英特爾也出現新機會，過去幾年落後競爭對手輝達與超微，逐漸有所改善。

在晶圓代工業務方面，英特爾營收年增 16%至 54億美元，但主要是生產自家產品。該公司最新 Core Ultra Series 3 處理器已於 今年1 月進入 PC 市場，新一代 Xeon 6 + 資料中心處理器於3 月推出。英特爾18A製程節點巳在亞利桑那州新廠量產，主要客戶也是自家公司。

英特爾預計於2028年或之後推出14A 技術，特斯拉預計在德州奧斯汀的Terafab 晶片基地採用英特爾14A製程生產晶片，但量產時程仍不確定。

英特爾的第一季財報雖改善，但淨虧損擴大至 42.8億美元，或每股虧損 0.73 美元，高於去年同期的 8.87 億美元虧損 、或每股 虧損0.19 美元。

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