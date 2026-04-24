停火還在打、油價還在燒 川普「骯髒停火」撐得住 ? FT「坦白說」

英國智庫認為，目前川普與德黑蘭目前最多只能達成一種「骯髒停火」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布延長他口中的「停火」，但才過幾個小時，伊朗就在荷姆茲海峽扣押商船，這支被川普聲稱已經「被摧毀」的海軍，直接用行動展示武力，形同對川普說法形成反差。《金融時報》指出，這場停火從一開始無法真正終止衝突，更像是把全面戰爭暫時壓住，卻壓不住衝突本身，也壓不住能源危機。

英國智庫查塔姆研究所中東計畫負責人指出，目前川普與德黑蘭目前最多只能達成一種「骯髒停火」。只要局勢沒有進一步惡化，雙方或許能藉此換取喘息空間，為更大規模的協議鋪路。但真正的風險在於，這種半戰半停的狀態，可能就此變成新常態。

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伊斯蘭革命衛隊海軍週三，發動攻擊，甚至對第三艘船開火，讓船隻受困海上。這不只是軍事行動，更是一種政治訊號：德黑蘭沒有打算在美國壓力下低頭。與此同時，美國也扣押了一艘伊朗船隻，作為對川普港口封鎖政策的延伸。

雙方都認為自己握有優勢，也都不願被外界看成退讓的一方，結果就是這場昂貴又消耗的意志對抗持續升級。於是，一種尷尬但現實的局面出現了：停火存在，但戰鬥沒有停止；談判在談，但能源市場沒有得到任何緩解。

最關鍵的是，荷姆茲海峽幾乎處於「半關閉」狀態，商船實際上必須同時得到美國與伊朗的默許才能通行。這讓全球最重要的能源動脈之一，變成一個被雙方共同控制的戰略開關。

《金融時報》表示，川普這段時間不斷對外釋出重啟談判的樂觀訊號，但現實卻不配合。原本由巴基斯坦主導、預計在伊斯蘭馬巴德舉行的第二輪談判，在德黑蘭拒絕出席後破局。專家指出，原因很簡單，只要美國的港口封鎖還在，伊朗就不願坐上談判桌。

即便如此，川普仍宣布延長停火，但同時強調海上封鎖不會鬆動。川普沒有給出明確時程，只表示停火會持續到「提案提交、談判結束為止」。他甚至宣稱，伊朗在封鎖下每天損失高達5億美元（約新台幣157.8億元），正面臨財務崩潰。

這些訊號透露出一個更深層的盤算：川普仍在押注一個框架協議，既能處理伊朗核問題，又能重啟海峽通行，順便結束這場引爆數十年來最嚴重能源危機的衝突。但對伊朗來說，這更像是一場拖延戰術。

德黑蘭擔心，美國只是爭取時間，等待重新開打；尤其當第三艘美國航空母艦即將在4月底部署到該區域時，這種疑慮只會加深。但伊朗的算盤也很清楚，即便在戰爭中遭受重創，他們仍相信自己的承受痛苦能力高於美國，甚至有能力透過封鎖全球最關鍵的能源航道之一，來挾持全球經濟。

五天前，一度出現突破曙光。當時在巴基斯坦斡旋下，川普成功施壓以色列暫停對黎巴嫩真主黨的攻勢，伊朗隨後釋出善意，表示將允許商船通行海峽。但川普立刻宣布海峽「全面恢復營運」，油價應聲大跌，並進一步聲稱伊朗已同意多項要求，包括交出接近武器級的濃縮鈾庫存。但這番言論徹底激怒德黑蘭，不僅否認相關說法，也對被塑造成「向美國屈服」極為不滿，尤其是在美方仍維持封鎖的情況下。

當美國副總統范斯準備率團前往伊斯蘭馬巴德參與新一輪談判時，伊朗始終沒有明確表態是否出席。巴基斯坦試圖挽救局勢，但在停火到期前一天，華盛頓宣布范斯取消行程，談判再度破局。

前美國官員、現任約翰霍普金斯大學教授指出，伊朗內部普遍認為，美國正在為戰爭做準備，「現在的一切更像是一場戲」。若要談判，德黑蘭希望看到的是美國先承諾解除封鎖，才可能放寬對海峽的限制。此外，川普高調的發言也在伊朗國內造成壓力，這讓伊朗民眾誤以為政府已全面讓步，反而引發是否應該信任談判的內部爭論。

前美國國防高層則直言，川普誤判了一件事：軍事優勢本身，並不等於戰略勝利。他的強硬言論與威脅，未必會讓伊朗屈服，反而可能讓對方更強硬。現在看來，要達成一個比2015年核協議更好的新協議，機率已經非常低。

在耐力賽中，雙方都在冒險，也都可能誤判。倫敦智庫分析認為，伊朗的優勢在於，只要維持「威脅感」，就足以讓海峽維持封閉狀態；但若誤判美國決心，過度操作，也可能付出代價。對美國而言，問題則更棘手：它有能力造成巨大破壞，但如果無法把軍事成果轉化為政治勝利，這場代價高昂的行動，最終可能只留下後悔。

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